Torna dai genitori nonostante l'allontanamento e li minaccia: arrestato

Ripetute le aggressioni e le minacce ai genitori. Per questi motivi un giovane di 19 anni, originario del Marocco, è stato arrestato la notte scorsa dai carabinieri di Montalcino. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine in quanto resosi responsabile in passato dello stesso reato, non avrebbe rispettato gli obblighi imposti di allontanamento dalla propria abitazione recandosi a casa dei genitori e mettendo in atto atteggiamenti aggressivi nei loro confronti. Tra questi, avrebbe inoltre scaraventato oggetti a terra, rivolgendo frasi offensive e minacciose. Nonostante l'intervento dei militari sul posto, i comportamenti non si sarebbero interrotti.

Per il 19enne è dunque scattato l'arresto in flagranza per maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e violazione di domicilio, ed è stato condotto presso il carcere di Siena.