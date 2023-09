A San Casciano il primo festival dedicato al benessere fisico e spirituale

San Casciano, oasi olistica di metà settembre. Fermarsi e....respirare. Considerare l'organismo umano come uno e unico, prendersi cura di noi stessi con un approccio globale, consapevoli di essere il frutto e il risultato di un insieme di aspetti uniti e interconnessi. Ne sono convinti gli organizzatori di "OlisticaMente" che il prossimo fine settimana, tra il 16 e il 17 settembre, approda a San Casciano in Val di Pesa con la prima edizione di un festival, teso a promuovere la visione e la cultura olistica attraverso un ricco programma di attività per adulti e bambini. Una quarantina di appuntamenti, curati da un nutrito team di professionisti che operano nel campo del benessere interiore, sul piano spirituale e fisico, compongono il poliedrico mosaico di proposte che si snoderà nel corso della due giorni, organizzata dal Centro Commerciale Naturale La dolce gita con il patrocinio del Comune in collaborazione con Pro Loco e ChiantiBanca.

Il calendario degli incontri, aperti a tutti e gratuiti, si prepara ad invadere spazi pubblici del centro storico quali piazze, vie, biblioteca comunale, arena entro le mura, i circoli del capoluogo e sedi private. Angoli e spazi interni ed esterni del cuore storico di San Casciano saranno dedicati alla meditazione hawaiana, alla ginnastica dolce, al metodo Feldenkrais, al Tai Chi, alla consapevolezza alimentare, alla bioginnastica, riequilibrio posturale bioenergetico, allo yoga della risata, alla respirazione circolare, alla stanza del suono e della voce, al pilates, alla danza indiana e allo yoga per adulti e bambini yoga, all'Ayurveda e al potere creativo della mente.

Nel cartellone di "OlisticaMente" non mancheranno momenti di arte terapia, psicologia, filosofia, sviluppo della personalità e saggezza indiana, spettacoli di danza e concerti con gli insegnanti e gli allievi dell'Associazione Prima Materia.

Numerosi i professionisti coinvolti dal Festival che offre loro uno spazio privilegiato per trasmettere competenze e condividere i benefici della cultura olistica a favore della salute e del benessere della comunità. Tra gli altri Elisabetta Ripanti, Genni Cortigiani, Barbara Nardelli, Sara Certini, Chiara Bondielli, Giorgia Bombieri, Luca Meli, Silvia del Carmine, Irene Romano e Anna Zangara, Elisa Berghi, Mauro Bombieri, Chandra Chiara Libralesso.

"Una prima interessante esperienza collettiva per San Casciano in Val di Pesa - dichiara il sindaco Roberto Ciappi - che invita le cittadine e i cittadini ad avvicinarsi al mondo olistico e ad entrare in contatto in maniera diretta con gli operatori, i professionisti che mostreranno le loro attività tese allo sviluppo dell'equilibrio psico-fisico e armonico dell'individuo offrendo al pubblico la possibilità di sperimentare consulenze e trattamenti olistici specifici".

"Saranno due giornate ricche di appuntamenti - spiegano gli organizzatori - caratterizzate da sessioni pratiche, dimostrazioni nel centro storico di San Casciano per sensibilizzare la comunità, la conoscenza e la sperimentazione di uno stile di vita che poggia le proprie basi sulla condivisione, sul benessere, sul rapporto armonico tra condizione umana e natura, sul messaggio importantissimo che invita ed esorta a prenderci cura di noi e delle persone che amiamo nel rispetto assoluto dei sogni, delle aspirazioni, dei sentimenti e delle emozioni di tutto ciò che ci circonda".

Il programma delle attività

Sabato 16 settembre

Stand informativi aperti dalle ore 10:00 alle ore 19:30

Ore 9:00 - 9:50

Meditazione Ho'oponopono con Elisabetta Ripanti

Arena entro le mura via Lucardesi 8

Ore 9:00-20:00

Stanza del Suono e della Voce condotto da Kantu

Spazio espositivo via Machiavelli

Ore 9:30-10:20

Ginnastica dolce per tutte le età con Genni Cortigiani

Centro danza Chianti via dei Fossi 32 (1 piano ARCI)

Ore 10:00-11:00

Sciamanesimo, psicologia, fisiologia con Barbara Nardelli

Sala Conferenze “Lucia Bagni” via Roma

Ore 10:15 - 11:15

Yoga-Schiena felice con Gopi-Giorgia Bombieri

Circolo Acli sala “Cupola” piazza Cavour 20

Ore 10:30-11:20

Ginnastica dolce Senior con Genni Cortigiani

Centro danza Chianti via dei Fossi 32 (1 piano ARCI)

Ore 11:00 - 12:00

Metodo Feldenkrais con Sara Certini

Sala conferenze “Lucia Bagni” via Roma

Ore 11:30-13:30

"Fermati e respira". Sessione di Respiro Circolare con Chiara Bondielli

Circolo ARCI primo piano via dei Fossi 36

Ore 11:30-12-30

Tai-Chi con Luca Meli

Circolo Acli sala “Cupola” piazza Cavour 20

Ore 12:00-13:00

Consapevolezza Alimentare e Detox con Elisabetta Ripanti

Sala conferenze “Lucia Bagni” via Roma

Ore 14:30- 15:30

Potere creativo della Mente e Metamedicina con Elisabetta Ripanti

Sala conferenze "Lucia Bagni" via Roma

Ore 15:30-16:20

Meditazione Ho’oponopono, memorie e credenze

Con Elisabetta Ripanti

Ore 15:00-15:50

Rieducazione posturale dinamica con Genni Cortigiani

Centro Danza Chianti via dei Fossi 32 (1 piano ARCI)

Ore 15:30-16:30

Bioginnastica Riequilibrio Posturale Bioenergetico con Silvia del Carmine

Circolo Acli sala “Cupola” piazza Cavour 20

Ore 16:00-17:30

Yoga della risata Adulti con Irene Romano & Anna Zangara

Arena entro le mura via Lucardesi 8

Ore 17:00-18:00

Work for the Soul di Elisabetta Ripanti

Sala conferenze "Lucia Bagni" via Roma

Ore 17:00-19:00

Respirazione Circolare con Elisa Berghi

Circolo Acli sala “Cupola” piazza Cavour 20

Ore 18:00-19:00

Yoga per la schiena

Scuola di yoga L’Elibè via Machiavelli 25

Ore 19:00-20:00

Lo sviluppo della personalità, saggezza Indiana con Mauro Bombieri

Sala conferenze “Lucia Bagni” via Roma

Ore 21:00-21:30

Spettacolo di Danza Indiana Bharatanatyam con Chandra Chiara Libralesso

Arena entro le mura via Lucardesi 8

Ore 21:30 Concerti con Insegnanti ed allievi di Prima materia

Arena entro le mura via Lucardesi 8

Domenica 17 settembre

Stand aperte dalle 10:00 alle 19:30

Ore 9:00-9:50

Meditazione Hawaiana Kukulu'oke au con Elisabetta Ripanti

Arena entro le mura

Ore 9:00-20:00

Stanza del Suono e della Voce condotto da Kantu

Spazio espositivo via Machiavelli

Ore 9:30-10:20

Ginnastica dolce per tutte le età con Genni Cortigiani

Centro danza Chianti via dei Fossi 32 (1 piano Arci)

Ore 10:00-10:50

Pilates “per una schiena forte e sana” con Silvia del Carmine

Circolo Acli sala "Cupola" piazza Cavour 20

Ore 10:00-11:00.

“Arte terapia: autoritratto come albero” con Barbara Nardelli

Sala conferenze “Lucia Bagni” via Roma

Ore 10:30-11:20

Ginnastica dolce senior con Genni Cortigiani

Centro danza Chianti via dei Fossi 32 (1 piano Arci)

Ore 11:00-13:00

Respirazione circolare con Elisa Berghi

Circolo Acli sala "Cupola" piazza Cavour 20

11:30-12:30

PILATES

Scuola L'Elibe' di San Casciano via Machiavelli 25

Ore 12:00-13:00

Consapevolezza Alimentare ed igienismo con Elisabetta Ripanti

Sala conferenze “Lucia Bagni” via Roma

Ore 14:30- 15:30

Potere creativo della Mente e Pulizia da credenze e memorie con Elisabetta Ripanti

Sala conferenze “Lucia Bagni” via Roma

Ore 15:00-15:50

Rieducazione posturale dinamica con Genni Cortigiani

Centro Danza Chianti via dei Fossi 32 (1 piano Arci)

Ore 15:00- 16:30

Yoga della risata per bambini con Anna Zangara ed Irene Romano

Arena entro le mura via Lucardesi 8

Ore 15:30-16:30

Hatha Yoga tradizionale con Chandra Chiara Libralesso

Circolo Acli sala "Cupola" piazza Cavour 20

Ore 16:00-17:00

Le Ragioni del vegetarianesimo, con Mauro Bombieri

Sala conferenze "Lucia Bagni" via Roma

Ore 16:30- 17:30

Yoga Bambini

Scuola di yoga L'Elibe' via Machiavelli 25

Ore 16:45-17:45

Feldenkrais con Sara Certini

Circolo Acli sala "Cupola" piazza Cavour 20

Ore 17:00-19:00

"Trasmutare il passato", Sessione di Ricapitolazione Tolteca con Chiara Bondielli

Circolo Arci primo piano Sala Danza via dei Fossi 36

Ore 17:00-17:50

Danza indiana Tradizionale per bambini con Chandra Chiara Libralesso

Circolo Arci via dei Fossi 36 San Casciano VP

Ore 17:00-18:30

Yoga della risata per adulti con Anna Zangara ed Irene Romano

Arena entro le mura via Lucardesi 8

Ore 18:00-19:00

Danza indiana tradizionale per adulti con Chandra Chiara Libralesso

Circolo Arci via dei Fossi 36

Ore 18:00-19:00

Yoga, Benessere e pace con Gopi, Giorgia Bombieri

Circolo Acli sala "Cupola" piazza Cavour 20

Ore 19:15-20:45

Yoga, Ayurveda e Respirazione con Elisa Berghi e Gopi

Circolo Acli sala "Cupola" piazza Cavour 20

Info: pagina Fb Centro commerciale naturale La dolcegita, www.sancascianovp.net.

