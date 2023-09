Dogana Cup, corsa ciclistica per gli Under 12

Una gara riservata agli aspiranti campioni sulle due ruote. E’ questo il biglietto da visita del V Dogana Cup, gara ciclistica dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni che si svolgerà nella frazione di Dogana (Castelfiorentino FI) sabato 16 settembre.

La competizione, che è organizzata dalla Società Ciclistica Castelfiorentino Banca Cambiano 1884 Spa in collaborazione con il Circolo Arci Dogana, gli sportivi locali e con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, si svolgerà nel pomeriggio (inizio ore 15.30) e si sviluppa su un circuito ad anello pianeggiante di circa 800 metri, all’interno della frazione, percorrendo via Sanminiatese, Via Deledda, via Otto Marzo, di nuovo via Sanminiatese.

Centocinquanta i partecipanti, provenienti da tutta la Toscana, che si cimenteranno in varie batterie (suddivise in base all’anno di nascita) per aggiudicarsi i vari trofei, e magari dimostrare fin da queste “prime pedalate” di possedere la stoffa di un campione, in grado un giorno di aspirare a diventare professionista.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa