Furti al Decathlon e al deposito del Comune di Empoli: due denunciati

Un 30enne algerino è stato denunciato dai carabinieri del Norm della compagnia di Empoli per furto aggravato in concorso e soggiorno illegale in Italia dopo il furto di due zaini da alpinismo nel negozio Decathlon di Pontorme. Il giovane ha agito con un'altra persona, al momento ancora non identificata. I due avrebbero preso i due zaini per poi scappare dall'uscita di sicurezza. Un dipendente del negozio ha tentato di seguirli ma poi è stato seminato. I carabinieri sono intervenuti rapidamente e con l'aiuto delle immagini delle telecamere di sorveglianza è stato rintracciato il 30enne.

Un'altra operazione del Norm riguarda un 35enne delle isole Mauritius che è stato denunciato per furto aggravato e violazione degli obblighi di soggiorno in Italia. L'uomo, senza fissa dimora, si è introdotto nel deposito del Comune di Empoli in via Dainelli. Un passante l'ha visto scavalcare la recinzione uscendo in strada e allontanandosi, così ha chiamato il 112. I carabinieri lo hanno rintracciato in seguito in via Chiarugi: aveva nascosti in uno zaino 9 giunti metallici a croce per ponteggi, che valevano 180 euro.