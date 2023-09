Masterplan, Aou Senese e istituzioni a confronto con la cittadinanza

“Il Masteplan dell’Aou Senese - Ammodernamento, efficientamento energetico e nuove edificazioni”. È questo il titolo dell’incontro pubblico che si tiene venerdì 29 settembre, alle ore 15, nell’Aula magna del centro didattico dell’ospedale Santa Maria alle Scotte. L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese apre le sue porte al confronto con la cittadinanza per fare il punto sui lavori di rinnovamento che stanno per partire all’ospedale, su quelli già in essere e sulle progettualità strategiche future. Presenti anche i rappresentanti istituzionali: infatti, il piano pluriennale di investimenti e di opere in corso di realizzazione all’ospedale è stato varato con l’accordo interistituzionale firmato da Azienda ospedaliero-universitaria Senese, Regione Toscana, Comune di Siena, Provincia di Siena, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Siena, Grosseto e Arezzo e Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena.

Partecipare all’iniziativa del 29 settembre è semplice. I cittadini hanno la possibilità di prenotarsi, fare domande e avanzare proposte, sia nei giorni precedenti che durante e dopo l’evento. Per farlo, basta scrivere a comunicazione@ao-siena.toscana.it inviando il proprio contributo: ai quesiti sarà data risposta dai referenti istituzionali presenti all'incontro. Allo stesso indirizzo è possibile prenotare un posto nel bus navetta che l’Aou Senese mette a disposizione gratuitamente per potersi recare in ospedale e assistere in presenza all’incontro. I mezzi partono alle ore 14.30 dal parcheggio ex Campino di San Prospero, in Viale Vittorio Veneto: servizio attivo fino a esaurimento posti, è consigliata la prenotazione. È inoltre possibile partecipare da remoto attraverso la piattaforma GoTo al link https://meet.goto.com/303896797. Materiale informativo, tra cui brochure e video/rendering dei progetti, già disponibili online sul sito dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese al link https://www.ao-siena.toscana.it/atti-di-governo-aziendale/masterplan.