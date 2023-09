Minaccia e picchia per avere soldi, 15enne denunciato a Castelfiorentino

Un 15enne albanese è stato denunciato alla procura per il tribunale per i minorenni di Firenze dai carabinieri per tentata estorsione aggravata ai danni di un altro giovane durante la Festa della Birra di Castelfiorentino. I carabinieri del Norm della compagnia di Empoli sono intervenuti dopo che il 15enne aveva, secondo quanto appurato, minacciato con un coltello un altro giovane per ottenere dei soldi che a suo dire gli spettavano. Al rifiuto della persona minacciata, il 15enne l'ha preso a pugni per poi scappare tra la folla. I militari hanno subito effettuato le ricerche che hanno permesso di rintracciare il minore, risultato con il permesso di soggiorno scaduto. E' stato affidato a chi esercita la potestà genitoriale e ora la sua posizione sarà gestita dall'autorità giudiziaria minorile.