Open Day Uisp Empoli, un pomeriggio di sport al PalArmaini

Il 16 settembre torna l’Open Day Uisp al PalAramini di Empoli, organizzato con il supporto del Cesvot e patrocinato dal Comune di Empoli. Un intero pomeriggio di sport per conoscere e provare tutte le attività proposte per la stagione che sta per aprirsi. Ma anche un’occasione per discutere insieme sulle ricadute sociali dello sport sul nostro territorio.

«Anche quest’anno abbiamo pensato un evento per aprirci a tutta la cittadinanza e far provare gratuitamente tutta la nostra offerta di corsi - spiega Arianna Poggi, presidente Uisp Empoli Valdelsa - è ormai certificato che non fare sport fa male alla salute delle persone, ma fa male anche al servizio sanitario nazionale: i rapporti OMS e OCSE evidenziano come l’inattività fisica costerà al nostro paese 1,3 miliardi nei prossimi 30 anni. Praticare una vita attiva fa bene al corpo e alla mente, e l’attività fisica gioca un importante ruolo nel ciclo di vita delle persone. Nell’età evolutiva crescere con il movimento può aiutare a impostare i propri ritmi di vita facendo quindi prevenzione sulla propria salute. A tutto vantaggio del benessere di bambini e ragazzi nel proprio sviluppo. Sane abitudini che dovrebbero quindi essere imparate da piccoli ed essere mantenute anche da adulti e soprattutto nell’età anziana. Per ogni euro speso in attività fisica ce ne sono almeno 5 risparmiati in spese sanitarie. Nel programma abbiamo per questo voluto rivolgerci a tutte e tutti i cittadini nell’ottica di includere il più possibile tutte le fasce di popolazione e tutti i bisogni».

All’Open Day prenderanno parte le società sportive affiliate Uisp, che utilizzano il palazzetto dello sport di Empoli e che presenteranno le attività per questa stagione. A queste si aggiungerà anche l’inaugurazione del nuovo campo da Pickleball. Si tratta di uno sport che sta spopolando tra i giovanissimi di mezzo mondo. Durante l’Open Day Uisp sarà possibile fare delle prove gratuite con gli istruttori dell’Empoli Tennis School guidata da Manilo Baggiani.

Inoltre, sono in programma due incontri. Uno affronterà il tema della salute e del benessere fisico e nel quale si parlerà di attività fisica adattata. Mentre l’altro è un seminario formativo rivolto a famiglie e allenatori delle società sportive, in cui verrà affrontato il tema dell’incisività nello sport. Il seminario è organizzato nell’ambito del progetto “AbilitiAMO”, sostenuto da Fondazione CR Firenze e portato avanti dal comitato Uisp Empoli Valdelsa con la collaborazione delle realtà che fanno parte della rete Inclusione Empolese Valdelsa.

L’appuntamento per l’evento patrocinato dal Comune di Empoli con la collaborazione delle cooperative Pegaso e Geos, è dalle 15.30 alle 19.30 al PalAramini di Empoli. L’Open Day, peraltro, cade nel giorno di apertura della Settimana Europea della Mobilità, istituita per promuovere la sostenibilità degli spostamenti e i sani stili di vita. Per questo invitiamo tutte e tutti a raggiungerci a piedi o utilizzando mezzi a basso impatto ambientale.