Sportability, progetto di collaborazione tra Rotary Club e Lupi Pallavolo: "Tutti possiamo fare tutto"

Rotary Club (S. Croce Montopoli Comprensorio del Cuoio) e Lupi Pallavolo, hanno portato a buon fine il progetto di collaborazione ideato all’inizio della passata stagione sportiva. Le due importanti realtà del territorio, grazie anche al patrocinio del Comune di S. Croce sull’Arno, hanno messo in piedi un concorso per l’assegnazione di n°5 borse di studio sportive. Per borsa di studio sportiva si intende la possibilità di frequentare gratuitamente, per un anno intero, le attività proposte in palestra dai Lupi Pallavolo. Si è trattato, per i giovani alunni partecipanti, di realizzare un elaborato scritto a tema sportivo; i lavori, raccolti dai collaboratori del Rotary a fine maggio, sono stati valutati da un’apposita Commissione che ha poi “scelto” i nomi dei fortunati vincitori. La stessa Commissione si è riservata il diritto di scegliere altri nominativi meritevoli di segnalazione, oltre a quelli dei vincitori.

L’obiettivo è quello di garantire a tutti la possibilità di fare sport, al di là di ogni situazione di difficoltà, compresa quella economica. La speranza del Rotary è che l’iniziativa possa essere sposata da tante altre associazioni sportive del territorio, per garantire ai ragazzi la possibilità di provare altri sport (basket, vela, canottaggio, calcio) oltre al volley. Per quanto riguarda i Lupi Pallavolo, l’idea di un percorso simile è nata nel periodo estivo, sulla scorta di precedenti e positive esperienze, con l’idea che nessuno fosse privato della possibilità di praticare sport: “tutti possiamo fare tutto”. Inclusione e integrazione sono i valori che la Kemas Lamipel intende portare avanti sul territorio, coinvolgendo altri soggetti interessati e le Associazioni.





Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno



<< Indietro