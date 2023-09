BE.GO. Music Academy, la seconda edizione a Castelfiorentino

La seconda edizione della BE.GO. Music Academy, ideata dal Maestro Diego Calvetti, che si terrà dal 5 all’8 ottobre 2023 presso il Teatro del Popolo di Castelfiorentino (FI), inizia a prendere ufficialmente vita. In scia al successo della prima edizione, in cui si sono alternati gli ascolti di 50 artisti e autori che si sono esibiti davanti a circa 20 professionisti del settore discografico, la direzione artistica ha deciso di raddoppiare i giorni dell’Accademia, da due a quattro, e di coinvolgere un parterre di professionisti ancora più ampio e sempre di altissimo profilo professionale.

In attesa dell’annuncio dei nomi dei big della musica italiana che saranno ospiti dell’Accademia - lo scorso anno sono stati Noemi e Ermal Meta che hanno condiviso la propria esperienza attraverso un format molto apprezzato “Due chiacchiere con…” -, queste sono le masterclass in programma alla Be.Go.: “Scrivere Canzoni”; Edizioni Musicali e Sync Licensing”; “Discografia e Management”; “Promozione e Comunicazione radio e stampa”; “Soundreef”; “Produzione Musicale”; “Immagine, contenuti video e social”, “Digital e Spotify” e “Il miglior approccio al Live”. Le iscrizioni alla BE.GO., accademia rivolta ad una nuova generazione di autori di canzoni, artisti ed addetti ai lavori nel settore musicale con percorsi di formazione, incontri, confronti ed ascolti, sono aperte.

Ecco i primi nomi dei docenti, in aggiornamento, che valuteranno gli artisti proposti e presiederanno le masterclass:

Diego Calvetti – Autore, produttore, manager e direttore d’orchestra

Lapo Consortini – Chitarrista, autore e live tour director

Riccardo Loda – A/R director WARNER CHAPPELL edizioni musicali

Leonardo Germinario – Direttore Synch & Licensing WARNER CHAPPELL edizioni

Antonio Laino - membership development manager of Soundreef

Emanuele Pisano - regista

Giuseppe Anastasi – Autore musicale (vincitore di 2 Sanremo)

Roberto Riva– Music law e discography specialist

Raffaele Checchia - manager

Mattia “Cino” Cerri – Produttore artistico ed autore

Daniele Coro - Produttore artistico ed autore

Jacopo La Vecchia – Discografico Honiro Label

Cesare Chiodo – Autore, produttore, bassista e live performer

Ronny Aglietti - Bassista & live perform

Dade – autore e produttore

Andrea Bonomo – autore

Karin Amadori - autrice

Valentina Parigi - Manager

Nicola Pagani – titolare Strumentimusicali.net

Samantha Nocera - Promoter radiofonica e TV

Veronica Rauccio - Autrice e social media manager

Gabriele Lo Piccolo – Ufficio stampa musicale

La BE.GO. Music Academy assegnerà quattro borse di studio del valore di 1.000 € ciascuna ai partecipanti reputati più interessanti dai docenti, destinati all’acquisto di corsi di canto/musica o formazione musicale in genere, e/o acquisto di strumenti musicali o strumentazione per produrre musica. Previsti, come la passata edizione, anche premi speciali ad artisti ritenuti meritevoli.

“La prima edizione è stato un successo inaspettato – racconta il Maestro Diego Calvetti -, sia per il coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli addetti ai lavori, per le tante sorprese, ma soprattutto per la sinergia e la sincera condivisione che si è venuta a creare tra gli artisti sul palco e i professionisti/docenti. Abbiamo sin da subito ricevuto richieste e adesioni per la seconda edizione e anche per questo motivo abbiamo deciso di raddoppiare le date”, spiega il Maestro Diego Calvetti.

BE.GO. è l’acronimo di Benozzo Gozzoli: “Abbiamo deciso di utilizzare, per il nome dell’Accademia, le iniziali del pittore toscano Benozzo Gozzoli, vissuto nel 1400, poiché Castelfiorentino è sede di uno dei musei più importanti dedicati al noto pittore che appunto affrescò due cappelle viarie situate nel Comune di Castelfiorentino – conclude Diego Calvetti -. L’idea di intitolare l’accademia al pittore è per sottolineare quanto l’arte nel tempo si trasformi attraverso le persone che vivono lo stesso spazio geografico in un tempo anche molto lontano, ma prendono ispirazione dalle stesse radici, dagli stessi profumi e da una terra ricca di storia e di cultura”.

“Siamo felici – osserva il Sindaco, Alessio Falorni – che un vero talento musicale come Diego Calvetti, nostro concittadino, abbia deciso di confermare per il secondo anno questo progetto, rivolto a tutti coloro che sognano il proprio futuro professionale nel settore della musica. Un’opportunità imperdibile di formazione, ma anche di confronto con quanti hanno già maturato un’esperienza in questo campo, che potranno offrire validi suggerimenti ai giovani affinché possano compiere scelte mirate, finalizzate alla valorizzazione delle loro attitudini e del loro talento personale. Ulteriore motivo di soddisfazione sta nella scelta da parte di Diego di intitolare quest’Accademia musicale a Benozzo Gozzoli, una scelta che ci onora anche perché riprende la sigla che abbiamo utilizzato per il Museo di Castelfiorentino dedicato a questo famoso pittore del Rinascimento toscano, e che conserva alcuni preziosi affreschi realizzati nella Valdelsa fiorentina.

Si aggiunge alla dichiarazione del sindaco anche la presidente della Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino, Maria Cristina Giglioli, la quale dichiara: “Il Teatro del Popolo, anche in questa occasione, si conferma come polo culturale di riferimento per tutte le iniziative in ambito artistico che, a vario titolo, provengono dalla propria comunità. Sarà un piacere ospitare sul nostro palcoscenico nomi di primo ordine del panorama musicale attuale e dell’intrattenimento, con l’auspicio che tutto ciò abbia una ricaduta positiva sulla nostra comunità e sul nostro teatro”.

Importante contributo per la realizzazione dell’evento è il supporto come main sponsor di SEBACH spa, azienda leader in Italia nel noleggio di bagni mobili. Sebach, molto attiva nel settore dello spettacolo e dell’intrattenimento dal vivo, ha rinnovato il suo supporto all’Accademia, ribadendo che “ha rinvenuto in tale progetto una meritevole finalità sociale, che attraverso il coinvolgimento di seri professionisti del settore ha il lodevole intendo di sostenere e supportare, con un approccio diretto ed inclusivo, i giovani del proprio territorio che difficilmente avrebbero la possibilità di accedere al confronto con figure di una tale portata professionale; Sebach condivide appieno i valori di diffusione della cultura e di sostegno ai giovani che stanno alla base del progetto della BE.GO. Music Academy”.

