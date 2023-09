Crete Senesi Ultramarathon, seconda edizione: iscrizioni aperte

L’aria di festa della prima edizione è ancora nei ricordi insieme ai sorrisi, la fatica, la gioia e di atleti e spettatori, con questo ricco bagaglio si accendono i motori della 2^ Crete Senesi Ultramarathon, manifestazione podistica organizzata per il weekend del 3-5 maggio 2024 dal Gruppo Podistico “Riccardo Valenti” con il Patrocinio del Comune di Rapolano Terme. Un’occasione unica di vivere il territorio delle crete senesi e la calorosa accoglienza toscana abbinando un evento podistico dal sapore unico.

LE GARE – Lo scorso anno sono stati oltre 500 i podisti che hanno acceso le diverse distanze pensate per tutti i gusti. Confermate la Crete ULTRA 50 km – D+ 800 m e la Crete SHORT 15 km – D+ 240, quest’ultima in versione competitiva e non competitiva, senza obbligo di certificato medico agonistico, dunque, aperta a tutti. Tra le novità, la Crete LONG 30 km – D+ 400, leggermente più lunga della Half Run dello scorso anno. L’altra novità è nella data, lo start delle competitive sarà infatti domenica 5 maggio mentre la EcoPasseggiata 10 km non competitiva sarà anticipata a sabato 4 maggio, un’occasione per tutta la famiglia di esplorare il territorio e le sue ricchezze eno-gastronomiche.

ACCOGLIENZA – Dietro le quinte si lavora alacremente per offrire un’esperienza completa, calorosa come l’accoglienza del popolo toscano. Tante le convenzioni attivate, tra queste BePlace, una startup giovane e dinamica con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni del territorio, favorire la partecipazione ad eventi esclusivi in location suggestive assaporando i valori del turismo lento, rispettoso e sostenibile.

“Nei mesi estivi, subito dopo la gara, abbiamo lavorato tanto traendo spunto dalla prima esperienza, per realizzare convezioni e per arricchire il programma dell’evento – ha detto Alberto Pulcinelli, Presidente del GP Riccardo Valenti – “L’intera comunità di Rapolano Terme sta partecipando a rendere ancora più magica la seconda edizione, noi faremo del nostro meglio perché le emozioni della gara siano indimenticabili ed il nostro territorio lasci ricordi unici”– ha concluso.

LA PROMO - Le iscrizioni sono aperte sul sito – CLICCA QUI fino alle ore 12 del 3 maggio 2023. Sulle iscrizioni con carta di credito non saranno applicate commissioni bancarie. Fino al 30 ottobre, tutti gli iscritti alla prima edizione potranno usufruire della promo sconto del 20%, per info contattare iscrizioni@creteultramarathon.it. Solo in caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi sul posto nella giornata di sabato 4 maggio dalle 08.00 alle 19.00 presso la sede expo Parco dell’Acqua di Rapolano Terme. Prossimo cambio tariffa il 16 aprile. Per le iscrizioni alla Eco-Passeggiata non competitiva di sabato 4 maggio e per le iscrizioni di società contattare iscrizioni@creteultramarathon.it.