Nazionale di Basket vince gli Europei, Chiesina Uzzanese sede di allenamenti per gli atleti speciali

Dopo avere ricevuto i complimenti della premier Giorgia Meloni, i giocatori e lo staff della Nazionale di Basket Sindrome di Down saranno certamente contenti che la comunità di Chiesina Uzzanese faccia lo stesso.

I ragazzi che in queste ore hanno vinto il campionato Europeo di categoria hanno infatti rifinito la preparazione in vista di questo evento a Chiesina Uzzanese, circondati dall’affetto di un paese per questi atleti speciali che hanno dimostrato di essere, oltre che simpatici e divertenti, anche fortissimi sul parquet.

In molti si sono mobilitati per rendere migliore possibile la loro permanenza e loro hanno ricambiato con tanta umanità.

“Desidero esprimere a nome della comunità che rappresento tutta la nostra ammirazione e la nostra gioia per il traguardo raggiunto e l’invito a tornare a trovarci per fare festa- dice il sindaco di Chiesina Uzzanese Fabio Berti-. In queste settimane ci siamo trovati al centro dell’interesse nazionale per iniziative legate alla pallacanestro, come il primo campo Cesare Rubini, e questo non fa altro che confermare la vocazione del nostro paese per lo sport. Ringrazio tutti quelli che hanno dato la loro disponibilità per la Nazionale e in particolare Fabio Seghieri, indimenticato folletto del calcio chiesinese, e Andrea Spadoni, titolare del ristorante La Favola Mia. Insieme a loro un ringraziamento va al consigliere Andrea Baldaccini e al delegato del Comitato Italiano Paralimpico di Pistoia Gianluca Ghera per tutto quello che hanno fatto”.

La Nazionale di Basket Sindrome di Down fa parte della Fisdir, Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali che conta ben 9700 tesserati in Italia, 435 società e che ha raccolto ben 1212 medaglie internazionali nel corso delle varie competizioni.