L'Opera a Vinci, le più belle arie suonano a teatro

Torna per il terzo anno consecutivo al Teatro di Vinci, dopo il successo di pubblico delle scorse stagioni, l'Associazione Culturale "Ilaria e Mattia Presentano". Primo appuntamento: "L'Opera a Vinci - Le più belle arie d'opera di sempre". Una selezione delle più celebri arie d'opera e dei duetti scelti tra i più grandi capolavori di tutti i tempi, interpretate dal Soprano Vittoria Licostini, dal Baritono Pedro Carrillo e dalla pianista Ilaria Posarelli.

Nella serata di Sabato 23 settembre saranno eseguiti brani tratti da opere come "Il Barbiere di Siviglia" di G. Rossini, "La Traviata" e "Rigoletto" di G. Verdi, "Le Nozze di Figaro", "Don Giovanni" e "Il Flauto Magico" di W. A. Mozart, "La Bohème" di G. Puccini, "Don Pasquale" di G. Donizetti e altre ancora, il tutto impreziosito da brani solistici al pianoforte. Ad arricchire la serata interventi a cura dell'attore Mattia Fornabaio. Con il Patrocinio della Città di Vinci.

Una serata in cui emozionarsi e rivivere le forti passioni che solo il teatro d'opera sa offrire.

La prenotazione dei posti è obbligatoria e può essere fatta chiamando i numeri 329 8574777 (anche tramite messaggio WhatsApp) oppure 0571 933285, ma anche scrivendo alle email ilariaemattiapresentano@gmail.com o ufficioturistico@comune.vinci.fi.it

Questi i prezzi dei biglietti: intero €15, ridotto €13 (under 25, over 65, residenti nel Comune di Vinci e previsti per legge), ridotto €5 (bambini sotto i 12 anni).