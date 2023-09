Poste, in 23 sedi della provincia di Firenze attivi i servizi Inps

Anche in 23 sedi della Provincia di Firenze arrivano i servizi Polis, che puntano a trasformare gli uffici postali nella casa dei servizi digitali. I cittadini dei comuni sotto i 15 mila abitanti in Provincia di Firenze potranno utilizzare uno sportello unico che rende semplice e veloce l'accesso alla Pubblica Amministrazione.

Nelle sedi di Barberino di Mugello, Cerreto Guidi, Dicomano, Fiesole, Firenzuola, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Limite sull'Arno, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pratolino, Rignano sull'Arno, Rufina, San Godenzo, Tavarnelle val di Pesa, Tavarnuzze, Vicchio, Spicchio e Pontassieve 1 sono infatti attivi i servizi “INPS” per i pensionati, che possono richiedere il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

Oltre ai certificati pensionistici, sarà presto possibile ottenere anche certificati giudiziari, anagrafici e di stato civile, carta d’identità elettronica, passaporto, codice fiscale per i neonati e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli già offerti tradizionalmente dagli uffici postali. I servizi Polis interesseranno complessivamente 7 mila uffici postali su tutto il territorio nazionale nei Piccoli Centri sotto i 15 mila abitanti. Presto i servizi saranno erogati anche in modalità digitale grazie a 4000 totem operativi 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 che permettono di effettuare le richieste in modalità self. La finalità del progetto Polis è anche quella di garantire una maggiore efficienza energetica e una mobilità verde attraverso l’installazione di 5mila colonnine di ricarica per i mezzi elettrici e di 1.000 impianti fotovoltaici.

Poste Italiane sta infine realizzando il progetto “Spazi per l’Italia”, la più grande rete di co-working del Paese con la creazione di 250 siti smart, interconnessi, ricavati dalla valorizzazione di immobili di proprietà aziendale.

Fonte: Poste Italiane