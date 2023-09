Raccolti oltre 2500 quaderni e matite a Poggibonsi per le scuole

C’era anche la Pubblica Assistenza di Poggibonsi Odv alla raccolta dedicata ai materiali scolastici che si è tenuta sabato scorso 9 settembre sia di fronte all’UniCoop di Salceto che l’UniCoop di via Trento insieme a Soci Coop, amministrazione comunale di Poggibonsi, Emporio della Solidarietà e altre associazioni di volontariato. Tante persone per un motivo unico: la solidarietà e l’aiuto verso gli altri, anche per l’avvio della scuola. In una giornata sono stati raccolti 2.242 pezzi a Salceto e 233 in via Trento.

“E’ un ottimo risultato. I nostri volontari e dipendenti sono sempre presenti e anche in questa occasione hanno lavorato tutta la giornata del sabato nelle due postazioni aderendo, come sempre, alle raccolte di prodotti destinati alle persone più fragili - fa notare Manuela Becattelli, presidente della Pubblica Assistenza di Poggibonsi Odv - La scuola tra libri e materiali da portare in classe ha costi che purtroppo, - come avviene per altri prodotti anche alimentari - sono schizzati verso l’alto negli ultimi due anni e che pesano sul bilancio familiare di questo periodo, soprattutto per le famiglie che hanno un reddito unico. Cosa facciamo noi? Partecipiamo alle raccolte alimentari e siamo presenti alla raccolta di materiale scolastico. Per noi la scuola è il vero luogo destinato al futuro perché è qui che crescono i bambini”.

Nella raccolta di sabato ci sono confezioni di quaderni, di pennarelli o set righe e squadre, matite. “Noi li abbiamo portati alla sede della Pubblica Assistenza in via Dante a Poggibonsi e saranno presto suddivisi – aggiunge Manuela Becattelli – L’obiettivo è quello di distribuire i materiali in parti uguali tra i due Istituti Comprensivi di Poggibonsi nelle loro diverse articolazioni, infanzia, primaria, secondaria di primo grado. Per l’infanzia comunale abbiamo già accantonato tre scatole con le confezioni di pennarelli e saranno distribuiti al più presto”.

Fonte: Pubblica assistenza di Poggibonsi