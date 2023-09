Migliori pizzerie al mondo: quattro toscane in classifica

Nella classifica delle cento migliori pizzerie al mondo la Toscana porta ben quattro locali. A esultare sono Arezzo, Pietrasanta, Colle di Val d'Elsa e Firenze. Quattro locali toscani si sono messi in mostra nella '50 Top Pizza World 2023', stilata da 50 Top Pizza. La guida è una delle più influenti del settore, è ideata e curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro.

In ordine decrescente troviamo al 31esimo posto la Versilia, da 'Apogeo'. Il locale di Massimo Giovannini è a Pietrasanta ed è attivo da più di venti anni. 'O Scugnizzo' invece è alla posizione numero 55: è ad Arezzo in via de' Redi, aperta dal casertano Pierluigi Police e gestita col figlio.

Scendiamo al 61esimo posto per andare a Firenze dove Giovanni Santarpia issa la sua pizzeria 'Santarpia', che ha sede in via Senese. Chiude la classifica delle toscane una new entry rispetto agli ultimi anni, ovverosia Pizzeria Chicco di Stefano Canosci in via Garibaldi a Colle di Val d'Elsa.