Consegnate le borse di studio sportive firmate Lupi Santa Croce e Rotary Montopoli

Oggi, alle ore 11.30, presso la Sala Consiliare del Comune di S. Croce sull’Arno, si è tenuta la conferenza stampa indetta per celebrare l’assegnazione di otto borse di studio sportive. Queste consentiranno, ad altrettanti bambini, di poter svolgere gratuitamente l’attività pomeridiana di volley, e beneficiare del kit ufficiale targato Kemas Lamipel S. Croce. Presenti al tavolo il sindaco di Santa Croce, Giulia Deidda, l’assessore allo Sport, Simone Coltelli, il past president Giorgio Bosco per il Rotary San Croce Montopoli Comprensorio del Cuoio, il direttore generale Dario Da Roit per i Lupi Santa Croce, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Cristiano Banti”, Laura Cascianini.

Premiati, le bambine e i bambini che si sono classificati dal 1^ all’8^ posto nel concorso di disegno a tema “pallavolo”, organizzato dai membri del Rotary, supportati dalla locale società dei Lupi. Gli alunni frequentano la Primaria “G. Carducci” (classe 2^) ed erano accompagnati dalla maestra Daniela Puccetti. Si sono aggiudicati un anno di pallavolo “offerto” dai promotori dell’iniziativa, e un kit griffato Lupi composto da zainetto, t-shirt e tuta.

Gli interventi, sottolineati da grandi applausi dei presenti, hanno sottolineato l’opportunità di farsi comunità e supportare le famiglie nella crescita dei propri figli, rimarcando il ruolo dello sport attivo come veicolo di crescita personale e inclusione. Hanno parlato il sindaco Deidda, che ha fatto gli onori di casa, il past president Rotary, Bosco, il D.G. dei Lupi, Da Roit, e la dirigente scolastica professoressa Cascianini. Una cerimonia breve ma sentita che ha chiuso nel migliore dei modi una iniziativa meritoria; la 2^ edizione del concorso, con ulteriori premi e benefit, è già in cantiere.

Sportability: “Tutti possiamo fare tutto”

Rotary Club (S. Croce Montopoli Comprensorio del Cuoio) e Lupi Pallavolo, hanno portato a buon fine il progetto di collaborazione ideato all’inizio della passata stagione sportiva. Le due importanti realtà del territorio, grazie anche al patrocinio del Comune di S. Croce sull’Arno, hanno messo in piedi un concorso per l’assegnazione di otto borse di studio sportive. Per borsa di studio sportiva si intende la possibilità di frequentare gratuitamente, per un anno intero, le attività proposte in palestra dai Lupi Pallavolo. Si è trattato, per i giovani alunni partecipanti, di realizzare un elaborato scritto a tema sportivo; i lavori, raccolti dai collaboratori del Rotary a fine maggio, sono stati valutati da un’apposita Commissione che ha poi “scelto” i nomi dei fortunati vincitori. La stessa Commissione si è riservata il diritto di scegliere altri nominativi meritevoli di segnalazione, oltre a quelli dei vincitori.

L’obiettivo è quello di garantire a tutti la possibilità di fare sport, al di là di ogni situazione di difficoltà, compresa quella economica. La speranza del Rotary è che l’iniziativa possa essere sposata da tante altre associazioni sportive del territorio, per garantire ai ragazzi la possibilità di provare altri sport (basket, vela, canottaggio, calcio) oltre al volley. Per quanto riguarda i Lupi Pallavolo, l’idea di un percorso simile è nata nel periodo estivo, sulla scorta di precedenti e positive esperienze, con l’idea che nessuno fosse privato della possibilità di praticare sport: “tutti possiamo fare tutto”. Inclusione e integrazione sono i valori che la Kemas Lamipel intende portare avanti sul territorio, coinvolgendo altri soggetti interessati e le Associazioni.

Fonte: Ufficio Stampa