Il Paesaggio Ritrovato, doppia escursione tra San Vivaldo e Castel San Gimignano

Anche nel mese di ottobre, continua il programma escursionistico de “Il Paesaggio Ritrovato”, iniziativa dedicata alla scoperta delle bellezze naturali e paesaggistiche del territorio di Montaione e dintorni.

Si tratta di una doppia escursione consecutiva: il sabato 7 ottobre è prevista la camminata da San Vivaldo fino a Castelvecchio, lunghezza circa 12 km, difficoltà di livello escursionistico, con termine intorno alle ore 16:30. Il percorso si sviluppa prevalentemente su sentieri nel bosco e carrarecce, nell’area del Cornocchio sarà interessante la scoperta degli sconosciuti inghiottitoi.

Domenica 7 ottobre si continua da Castelvecchio per arrivare al suggestivo Botro ai Buchi, nei pressi di Castel S. Gimignano, un piccolo canyon conosciuto anche con il nome di Forra del Diavolo. La lunghezza è di circa 13 km di livello escursionistico. E’ necessario essere muniti di idonee calzature da trekking, acqua e cibo sufficienti per tutto il percorso.

Le escursioni sono condotte da Guide Ambientali Escursionistiche ai sensi della L.R. 86/2016 e sono rivolte a tutti (adulti e bambini), pur avendo gradi di difficoltà diversi. Il luogo di partenza della prima giornata è a San Vivaldo, presso il parcheggio alle ore 8,45, mentre il secondo giorno la partenza da una struttura agrituristica nei pressi di San Gimignano (Vagli) dove è previsto anche il pernottamento per chi non vuole rientrare a casa la sera del sabato, pagando i servizi richiesti. Il trasferimento avverrà con mezzi propri e con pranzo al sacco. Le escursioni sono gratuite, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria, in questo caso da effettuarsi entro martedì 3 ottobre.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche di Montaione allo 0571 699255 o via e-mail (turismo@comune.montaione.fi.it), oppure la guida ambientale al 340 9847686 o via e-mail (a.bernardini@montaionenatura.it).

Montaione offre una rete escursionistica di circa 100 km, che consente di scoprire angoli del territorio meno accessibili e particolarmente suggestivi. Tutti i sentieri sono descritti sulle pagine dedicate del sito ufficiale www.montaioneintuscany.it con possibilità di scaricare le tracce in formato GPS.