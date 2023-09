Incendi in tre province della Toscana: fiamme minacciano case a Porto Santo Stefano

Incendio Schignano, Prato

Giornata difficile sul fronte incendi oggi in Toscana, dove più zone in province diverse sono state riguardate dalle fiamme. In corso le operazioni di spegnimento a Schignano (Prato), Roncanali (Monte Argentario, Grosseto) e Bocca di Valle (Sassetta, Livorno).

L'incendio nella pineta di Schignano, frazione di Vaiano, è divampato questa mattina intorno alle 11. Sul posto sono intervenuti due elicotteri inviati dalla sala operativa della protezione civile regionale, ma come comunicato dai soccorritori gli sganci d'acqua sono stati resi complicati da alcune linee di alta tensione che attraversano l'area boschiva. Dieci le squadre di operai forestali e di volontariato antincendio boschivo attive a terra, sotto il coordinamento di un direttore delle operazioni.

Incendio Porto Santo Stefano

All'Argentario l'incendio ha coinvolto il bosco in via dell'Appetito, sopra Porto Santo Stefano mentre il vento spinge il fronte del fuoco verso le strutture dell'area. I vigili del fuoco stanno presidiando le abitazioni dalle quali, per precauzione, sono state fatte temporaneamente allontanare le persone. Allertati gli elicotteri per coadiuvare le squadre a terra nell'opera di spegnimento, inviate squadre di rinforzo dai comandi di Grosseto, Livorno, Arezzo e Siena. Sul posto anche il personale volontario della Regione Toscana. Secondo quanto ricostruito dalla protezione civile le fiamme sono partite da un campo incolto e si sono rapidamente estese alla macchia mediterranea, minacciando case e residence presenti. Immediato l'invio di due elicotteri e squadre dell'antincendio boschivo e di operai forestali. Le operazioni di spegnimento proseguono.

Sui tre incendi in corso sono impegnati tutti gli elicotteri regionali e oltre 30 squadre per un totale di circa 80 persone fra volontariato e operai forestali, direttori operazioni, funzionari di enti locali e Regione Toscana.

Sotto controllo i tre incendi: l'aggiornamento

La stima provvisoria è di circa 4 ettari di bosco bruciato a Roncanali, Porto Santo Stefano. Più di 20 le squadre dell'antincendio boschivo della Regione Toscana presenti e impegnate nelle operazioni di bonifica e controllo. A Schignano, Prato, sono stati percorsi dalle fiamme 15 ettari di pineta e di bosco ceduo. Nel livornese invece, a Bocca di Valle (Sassetta) il danno alla vegetazione è stato più contenuto: il fuoco qui ha consumato 1,5 ettari di un bosco tagliato recentemente. Tutti i Canadair sono rientrati mentre gli elicotteri regionali proseguiranno ancora con gli sganci per coadiuvare le squadre di terra.

"Si ricorda che l'attuale scarsità di pioggia e in alcuni casi la presenza di vento forte rendono di nuovo alto il rischio di incendi boschivi" affermano dall'Aib Toscana. "Per questo la Regione ha ripristinato il divieto assoluto di abbruciamento di vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale fino a domenica 24 settembre compresi. Un appello particolare va a tutti coloro che in questi giorni stanno preparando la raccolta di castagne e olive".

Spento l'incendio all'argentario: accertamenti sulle cause

Accertamenti in corso sulle cause dell'incendio che si è sviluppato nella macchia mediterranea a ridosso dell'abitato di Porto Santo Stefano. Secondo quanto emerso c'è l'ipotesi di dolo all'origine delle fiamme che hanno distrutto quasi cinque ettari di bosco, causato l'allontanamento preventivo e temporaneo di circa 400 persone dalle proprie case e l'impiego di molte squadre a terra di vigili del fuoco, personale Aib e mezzi aerei.