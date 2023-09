Un mezzo agricolo ha preso fuoco ieri alle 22.30 in via della Verruca nel territorio di Vicopisano. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cascina con tre mezzi. Le fiamme non si sono propagate per fortuna al bosco che già è rimasto incendiato nel 2021. Sul posto anche il Direttore delle Operazioni Antincendio Boschivi del Comune di Vicopisano.