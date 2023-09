Open Arms urta contro la banchina del porto a Carrara

Ancora ferma al porto di Marina di Carrara la nave di soccorso migranti Open Arms. Sono terminati i 20 giorni del fermo amministrativo ed è stata pagata la sanzione prevista per aver effettuato salvataggi multipli in mare. Mercoledì 13 settembre doveva essere il giorno della ripartenza per il sud del Mediterraneo ma in una manovra durante le procedure di uscita c'è stato un urto contro la banchina del porto che ha fatto interrompere le operazioni. La nave ong ha riportato alcuni danni di leggera entità. Le conseguenze dell'incidente non paiono però essere troppo gravi e in base a previsioni la Open Arms dovrebbe essere in grado di riprendere il mare entro un paio di giorni.