Prima campanella per oltre 3800 studenti a Poggibonsi

Saranno oltre 3800 gli studenti e le studentesse che domani, venerdì 15 settembre, inizieranno l’anno scolastico, un avvio come sempre graduale e che andrà a regime nel corso delle prossime settimane. "L’apertura delle scuole segna sempre un momento centrale nella vita di una comunità – dice il sindaco David Bussagli – Un momento che coinvolge tutta la città e che riguarda in maniera diretta tanti studenti e tante studentesse, le loro famiglie, i docenti e tutto il personale operativo nelle strutture, nell’attività educativa e scolastica e nei servizi”. “Da settimane siamo impegnati nel predisporre la ripartenza dell’attività scolastica affinché si svolga al meglio – dice l’assessore alle Politiche Educative Susanna Salvadori – Ringrazio i dirigenti scolastici e tutti coloro che domani torneranno ad animare le nostre scuole".

I numeri degli studenti

Sono 1273 gli studenti dell’Istituto Comprensivo 1. Di questi 222 sono alle scuole d’infanzia (Picchio Verde, Arcobaleno e Peter Pan), 655 alla scuola primaria (Vittorio Veneto, Calamandrei e Bernabei) e 396 alla secondaria di primo Grado (Marmocchi e Staggia) Sono invece 1031 gli studenti dell’Istituto Comprensivo 2 di cui 156 alle scuole dell’infanzia (Cedda, Il Girotondo e Il Paese dei Balocchi), 485 alle primarie (Pieraccini) e 390 alle secondarie di primo grado Leonardo da Vinci.

Un totale di oltre 2300 studenti e studentesse a cui si aggiungono i circa 1350 iscritti dell’IIS Roncalli ma anche gli 82 bimbi delle scuole d’infanzia private accreditate (Umberto I e Vittorio Veneto a Staggia), oltre ai 142 delle scuole d’infanzia comunali che hanno già ripreso la loro attività.

I lavori estivi. Come sempre durante il periodo estivo, accanto alla manutenzione ordinaria, sono stati realizzati alcuni lavori di sistemazione e di miglioramento. In particolare state eseguite operazioni di tinteggiatura e imbiancatura di alcuni locali interni alle Vittorio Veneto, alla Leonardo da Vinci, alle Pieraccini e alla scuola d’infanzia di Staggia. Sempre a Staggia è stato risistemato il giardino delle scuole medie mentre alla Pieraccini sono stati eseguiti alcuni lavori collegati alla presenza del cantieri. In particolare è stato sistemato il cancello e tutto l’ingresso laterale che sarà utilizzato come ingresso principale in vista della partenza dei lavori di adeguamento. Nell’estate inoltre è stato completamente rinnovato il pavimento della scuola d’infanzia Mastro Ciliegia ed è terminato l’intervento di efficientamento energetico alla Coccinella, che ha riguardato tutto il polo 0-6 di via Sangallo.

"Ai piccoli e grandi studenti e a tutta la comunità scolastica – dicono sindaco e assessore - i nostri auguri di buon inizio e di buon anno scolastico, che sia bello e intenso e che sia per tutto uno spazio autentico di crescita".

Come ogni anno il sindaco e l’assessore saranno a portare i loro saluti nei diversi plessi.

Fonte: Comune di Poggibonsi