Inizia la scuola, nelle superiori di Firenze e provincia 44mila studenti

Elaborati i dati dall’Osservatorio Scolastico della Città Metropolitana di Firenze. In attesa della prima campanella che suonerà venerdì 15 settembre questa è la fotografia degli iscritti nelle scuole a Firenze e nella Città Metropolitana di Firenze per l’anno scolastico 2023-2024: totale alunni/classi delle scuole superiori della Città Metropolitana 43940 alunni e 2003 classi. Classi prime: 9640 alunni, 407 classi.

Biglietto unico per gli studenti dell’area metropolitana. E' stato intanto reso definitivo il Pegaso metropolitano per la città di Firenze metropolitana. Si può acquistare il titolo ad una tariffa speciale per l’utilizzo di tramvie, bus urbano extraurbano e ferrovia. "Previsto poi un fondo straordinario per la Città Metropolitana di Firenze di 2 milioni di euro per prevedere agevolazioni anche per gli studenti della scuole superiori residenti nella provincia di Firenze", spiega Nardella.

In questi giorni si stanno stabilendo le modalità e i criteri attraverso il modello del cash back ovvero sarà rimborsata una quota parte molto rilevante dell’abbonamento che è già stato pagato dai genitori del ragazzo o della ragazza studente di una scuola superiore e residenti in uno dei comuni di tutta la provincia.

Città Metropolitana ridefinisce corse e percorsi in previsione del T2. Tutte le informazioni del servizio sulla app at bus e sul sito at-bus.it. Tutte le corse Dal 15 settembre scatta la rimodulazione e ottimizzazione di alcune corse extraurbane che collegano Firenze, Mugello, Valdisieve e Chianti.

Si tratta di una rimodulazione del servizio che Città Metropolitana, in collaborazione col Gestore Autolinee Toscane, ha messo in atto considerando le nuove esigenze di mobilità dei territori e la presenza di altre modalità di trasporto, ad esempio la sovrapposizione del trasporto ferroviario, con l'obiettivo di garantire una distribuzione equa del servizio Tpl su tutto il territorio.

"Questa riorganizzazione - commenta Francesco Casini, consigliere delegato della Metrocittà al Tpl e sindaco di Bagno a Ripoli - è stata concordata con i Comuni e Autolinee toscana per affrontare le revisioni in riduzione delle linee previste dalla gara unica regionale. Con questo lavoro si evita una diminuzione di linee che ci avevano imposto ottimizzando le risorse. Attraverso il monitoraggio delle prime settimane ci renderemo comunque pronti ad intervenire se si riscontreranno criticità".

Sulla base di quanto definito, Autolinee Toscane dal 15 settembre rimodulerà il servizio facendo alcune variazioni principalmente sulle seguenti direttrici:

Borgo San Lorenzo-Vicchio-Dicomano-Pontassieve

Firenze - Figline - Reggello

Firenze - San Casciano

Firenze - San Piero - Scarperia - Borgo San Lorenzo

Firenze - San Polo - Greve

Firenze - Sieci - Pontessieve - Pian di Melosa

Questa è la prima fase della riorganizzazione complessiva del servizio extraurbano che andrà a regime nei prossimi mesi, seguendo le indicazioni previste dal contratto di gara della Regione Toscana.

Si invitano i passeggeri a verificare orari, percorsi e opzioni di viaggio presenti dal 15 settembre direttamente dal sito di Autolinee Toscane at-bus.it o tramite app ufficiale "at bus" dove è sempre possibile conoscere, già da ora, le corse e gli orari relativi che saranno in vigore e pianificare il viaggio con il travel planner.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze