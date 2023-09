Un mondo di libri con la Fiera Letteraria Fiammetta a Certaldo

Un fine settimana imperdibile per gli amanti della lettura e dei libri. È quello che si terrà da venerdì 15 a domenica 17 settembre a Certaldo per la prima edizione della Fiera Letteraria Fiammetta, a cura della Federighi Editori nell'ambito delle iniziative in programma per il Premio Boccaccio.

L'inaugurazione ufficiale sarà venerdì 15 settembre alle 18, ma gli stand, provenienti da ogni parte d'Italia, saranno aperti nelle sale di Palazzo Pretorio per tutti e tre i giorni dalle 10:30 alle 19. In particolare, saranno presenti: Astrolabio Casa Editrice Ubaldini Editore, Bandecchi e Vivaldi, Casa Editrice Elmi’s World, Edizioni Tagete, FantaBooks, Federighi Editori, Fse Servizi Editoriali, Geo Edizioni, Graphe.it Edizioni, Ibiskos Ulivieri Edizioni, Il Leone Verde, Leonardo Libri, Scrittori a Km 0, Scrivere Poesia Edizioni e Services 4 Media con tante proposte per tutti i gusti, rivolti ad adulti e bambini.

In programma anche mostre, firmacopie e incontri con gli autori. Tra questi "Libri in coppia", le presentazioni "a due" condotte da Lucia Serracca, previste per sabato e domenica pomeriggio a Casa Boccaccio, che vedranno la partecipazione di Carlo Favarelli e Antonella Garofalo, Lucia Succi e Tiziana Furiesi, Marco Ceccanti e Paolo Parrini. Venerdì pomeriggio si terrà la presentazione del libro di Marco Dilaghi “A Cettardo (ma Dante e Boccaccio parlavano la stessa lingua?)” e “Iacopo da Certaldo: iconografia e reliquie di un Beato camaldolese” con gli interventi di Sabina e Pier Giuseppe Spannocchi, seguita da un ricordo per Francesca Allegri. Ci sarà spazio anche per i più piccoli a Palazzo Pretorio con l'evento in memoria di Nunzia Morosini, organizzato dall’Associazione Cercatori di Tracce con Nati per Leggere, le “Storie e musica itineranti” a cura di Alessandro Gigli (Cooperativa Girasole), e gli spettacoli di burattini per bambini con Italo Pecoretti e Michele Polo, a cura di Proloco Certaldo. Sempre a Palazzo Pretorio sarà inoltre possibile ammirare la mostra d'illustrazione con le opere dei selezionati dal concorso nazionale "Quando nasce una mamma", dedicate a maternità e allattamento, mentre il disegnatore Dimitri Gori dispenserà schizzi e caricature personalizzate per tutti i visitatori.

"Abbiamo lavorato tanto per la realizzazione di questa fiera letteraria, il cui nome, visto che siamo proprio nella città del Boccaccio, non poteva che essere Fiammetta - fanno sapere Claudia Centi e Gloria Pampaloni della Federighi Editori -. Palazzo Pretorio aprirà le sue porte e sarà allestito con i libri e per i libri, otre a una serie di eventi, realizzati grazie alla collaborazione con l'Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio. La nostra casa editrice si occupa soprattutto di fare divulgazione, realizzando testi che partono dalla letteratura, dalla storia, dall'arte e dalla scienza e con questo evento vogliamo fare lo stesso, dando la possibilità alle persone di esplorare e conoscere".

"Questo evento rappresenta un'opportunità unica per gli amanti dei libri del nostro territorio, un'occasione per esplorare nuovi mondi attraverso le parole e per connettersi con autori e lettori affini - commenta l'assessora alla cultura Clara Conforti -. Continueremo a sostenere e promuovere eventi culturali come questo, che arricchiscono la nostra comunità e offrono la possibilità di approfondire la comprensione del mondo attraverso la lente della letteratura. Grazie alla Federighi Editori, all'Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio e a tutte le altre realtà coinvolte per averlo reso possibile".

Il programma completo è disponibile sul sito www.federighieditori.it

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa