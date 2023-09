A Peccioli il primo simposio sul cambiamento

Una tre giorni per riflettere e confrontarsi sui temi del cambiamento. Un evento che porterà a Peccioli psicologi, psicoterapeuti, scrittori e imprenditori di fama nazionale e internazionale. Dei veri e propri “giganti” che il 13, 14 e 15 ottobre Belvedere Spa è pronta ad accogliere organizzando il primo “Simposio del Cambiamento”. Un evento che vede in prima fila Giorgio Nardone, fondatore insieme a Paul Watzlawick, del Centro di Terapia Strategica di Arezzo (dove svolge la sua attività di psicoterapeuta e coach) ed è considerato la figura di maggior spicco della tradizione della scuola di Palo Alto.

Nardone aveva già coinvolto nel 2022 più di 250 persone in una due giorni di formazione ai dipendenti del Sistema Peccioli e in una successiva “lectio magistralis” aperta a tutti i cittadini legata al problem solving. Ora, grazie all’impegno di Belvedere, tornerà in Valdera con una serie di relatori di altissimo livello. Uno su tutti lo scrittore Gianrico Carofiglio, con il quale è in programma sabato 14 ottobre alle 21 un dialogo dal titolo “Uno sguardo al futuro: cosa cambiare e cosa mantenere”.

I temi al centro del simposio andranno a toccare l’ambito sociale, psicologico, alimentare e comportamentale. Così come quelli del cambiamento climatico e della tecnologia. Ma anche della relazione tra le diverse generazioni. L’idea di Belvedere è quella di rendere temi talvolta di più difficile comprensione alla portata di tutti. E con l’obiettivo finale del miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Tra le novità più importanti ci sarà anche la location che andrà ad accogliere questi appuntamenti: un nuovo spazio in via Cavour, un ex capannone industriale che diventerà centro culturale. Si chiamerà “Galleria dei Giganti”, sia per richiamare le statue “Presenze” diventate simbolo di riconoscimento di Peccioli, sia per rimarcare la volontà di ospitare al suo interno eventi e personalità di altissimo livello. In più in un luogo che sarà esso stesso la rappresentazione di un cambiamento, di una trasformazione di un ex area industriale pronta a prendere nuova vita. E che si sposa appieno con Giorgio Nardone che considera Peccioli un ideale luogo di rigenerazione.

Quello del simposio, poi, è l’approdo finale di un percorso che Belvedere ha intrapreso per i cittadini e il territorio. Da 10 anni, infatti, la Belvedere Academy si sta strutturando per i corsi di formazione per i giovani, quelli in collaborazione con la Fondazione Stella Maris, così come i percorsi formativi riservati a operatori turistici e in grado di coinvolgere anche le associazioni.

