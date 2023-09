Alluvione in Libia, primo giorno di lavoro per i vigili del fuoco toscani

Da più di 24 ore è operativo a Derna il contingente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco inviato, sotto il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile, nella città libica colpita dall’uragano Daniel. Il team composto da 33 vigili del fuoco, tra cui esperti in soccorso acquatico, operatori NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), TAST (Technical Assistance And Support Teams), TLC (Telecomunicazioni) e un esperto in Comunicazione in emergenza, sono al lavoro per operazioni di ricerca e soccorso lungo il fiume Wadi Derna.

"Continua l’impegno dei vigili del fuoco italiani nello scenario emergenziale libico, dopo le inondazioni e gli allagamenti dei giorni scorsi - dichiara il Capo Dipartimento Prefetto Laura Lega- nell’immediatezza dell’evento, abbiamo inviato un ristretto team di osservatori nei luoghi colpiti, per una prima valutazione degli interventi di aiuto, ricerca e soccorso da organizzare”.

“Il Dipartimento VVF, in costante contatto con il Dipartimento Protezione Civile, sta seguendo l’evolversi della situazione -continua il Prefetto Lega - per adeguare il dispositivo di soccorso VVF alle esigenze, che mutano in relazione agli scenari emergenziali in atto, calibrando l’eventuale invio di personale e mezzi specifici e necessari sul posto".