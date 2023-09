Morto Fernando Botero, artista dalle figure voluminose innamorato della Toscana

Il quotidiano colombiano El Tiempo ha annunciato la morte di Fernando Botero, artista nato 91 anni fa a Medellin. E' conosciuto universalmente per i quadri e le sculture di figure di uomini e donne molto formosi. La sua vita si è intrecciata a doppio filo con quella della Toscana. Ha soggiornato a Pietrasanta, definita 'piccola Atene' per la presenza forte di artisti, e nel 2001 la città lo nominò cittadino onorario. A Pietrasanta ha una casa e uno studio d'arte vicino al Duomo. Botero ha inoltre affrescato due grandi pannelli, la Porta del Paradiso e la Porta dell'Inferno, della Chiesa della Misericordia di Pietrasanta nel 1993. Non solo Versilia: Botero ha avuto l'onore di disegnare il Drappellone del Palio di Siena del 16 agosto 2002. Nel 2007 vennero rubate 7 statue di bronzo dal suo studio, per un valore complessivo di 4 milioni di euro. L'anno dopo tre di queste vennero ritrovate, mentre i presunti responsabili furono arrestati.

Il cordoglio del presidente Giani

"Le sue opere sono state un ponte tra culture e un riflesso della bellezza universale. La sua presenza qui ha arricchito la nostra terra, e il suo spirito creativo continuerà a ispirarci". Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ricorda l'artista colombiano scomparso oggi a 91 anni. "Di Pietrasanta che lo aveva adottato disse: 'Mi sono innamorato di questo angolo di Toscana e di questa gente la prima volta che sono approdato qui'. Le nostre condoglianze vanno alla sua famiglia e a tutti coloro che amavano la sua arte, vivrà per sempre tra noi con le sue opere eterne".