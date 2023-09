Caso Kata, vertice in procura: sarà fatto una nuova ispezione all'ex hotel Astor

Si è tenuto un nuovo vertice in procura a Firenze per far luce sulla scomparsa di Kata, bambina peruviana di cui non si hanno più notizie dal 10 giugno. Oltre a fare il punto sulle indagini, si è deciso di compiere un nuovo sopralluogo all'ex Hotel Astor di via Maragliano. Ancora non è fissato il giorno ma comunque sono previste nuove ispezioni delle squadre dei carabinieri del Ros, del Gis, del Sis.

Dallo stabile bisognerà togliere detriti prodotti dalle precedenti ispezioni degli investigatori e suppellettili abbandonati dagli occupanti. Per cercare tracce al sequestro di Kata, i tecnici potrebbero decidere di scavare nel perimetro dell'ex albergo e di svolgere attività impattanti nella struttura.