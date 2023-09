Lavori nelle scuole di Altopascio: interventi da 700 mila euro

Un’estate di lavori e migliorie per le scuole del territorio altopascese. Tanti gli interventi realizzati dall’amministrazione D’Ambrosio con l’obiettivo di consegnare agli studenti e al personale scolastico, per il primo giorno di scuola, edifici più moderni, sostenibili, sicuri e accessibili, con un investimento totale di circa 700 mila euro.

“La scuola e il benessere dei nostri studenti sono una delle principali priorità della nostra amministrazione - dice il sindaco Sara D’Ambrosio -. Durante l’estate abbiamo investito nelle migliorie e negli interventi sui complessi scolastici del territorio con l’obiettivo di renderli sempre più funzionali, sicuri, moderni e decorosi, tenendo conto delle esigenze dei giovani studenti e con l’obiettivo di ridurre i costi, come dimostrano i tanti lavori sull’efficientamento energetico. La scuola è al centro della nostra amministrazione, lo è dal primo giorno che ci siamo insediati e nei prossimi mesi avremo novità importanti anche per quanto riguarda le nuove scuole. Ai ragazzi e alle ragazze, ai docenti e al personale tutto faccio gli auguri di un buon anno scolastico”. “Abbiamo fatto moltissimi interventi sulle nostre scuole – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Mastromei –. Nuove pavimentazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, sostituzione degli infissi, installazione di impianti fotovoltaici e altro ancora, una serie di lavori che si sono avviati alcuni mesi fa e che ci fanno salutare questo nuovo anno scolastico con strutture migliorate e più funzionali”.

GLI INTERVENTI

Nella scuola dell’infanzia in via Valico è stato installato l’impianto fotovoltaico da 30kw, una pompa di calore; realizzati inoltre nuovi infissi in pvc e relamping, ossia la sostituzione delle lampade, in tutte le aule. Anche alla scuola dell’infanzia di Marginone, grazie ai fondi Pnrr, è stato installato il nuovo impianto di illuminazione. Imbiancature per le aule e per la palestra della scuola primaria “G. Pascoli” di Altopascio dove è stato realizzato anche un intervento di insonorizzazione di un’aula dell'edificio con l’obiettivo di adeguare l’acustica per gli alunni che ipoacusici. Anche qui, inoltre, si è provveduto al relamping della scuola con fondi Pnrr. Nuove imbiancature anche per la scuola media “Ungaretti”: qui l’amministrazione ha portato avanti anche i lavori per nuova pavimentazione in due aule, manutenzione straordinaria del tetto e rifacimento della scala esterna sul retro dell’edificio, lato via Marconi.

Nuovi infissi per la palestra di via Marconi, nuovo impianto fotovoltaico da 40kw e nuova pompa di calore, in continuità con l’intervento di relamping dell’edificio realizzato nel 2022. Alla scuola primaria di Badia Pozzeveri sono state realizzate nuove imbiancature sia nelle aule che nella palestra e, grazie ai contributi “C.S.E.”, è stata installata una pompa di calore, sono stati sostituiti tutti i vecchi infissi con nuovi in pvc, si è realizzato il relamping con nuovi apparecchi a led ed è stato installato un impianto fotovoltaico da 12kw. A Spianate, nuove imbiancature anche al nido d’infanzia “Primo Volo” e relamping delle aule della scuola primaria, grazie ai fondi Pnrr. Realizzate anche nuove imbiancature in tutto l’edificio della scuola dell’infanzia di Chimenti.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa