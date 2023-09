Primo giorno di scuola, Franconi e Nardini in visita alla Gandhi

Il sindaco di Pontedera Matteo Franconi, assieme all'assessore regionale all'istruzione Alessandra Nardini e all'assessore comunale alle politiche educative Francesco Mori, ha fatto visita stamani ai ragazzi dell'istituto comprensivo Gandhi in occasione del primo giorno di scuola.

In compagnia del dirigente scolastico Vito Civello, sindaco e assessori si sono recati in due classi ( una della primaria e una della secondaria di primo grado ) salutando i ragazzi e gli insegnanti e trovando una struttura accogliente e molto colorata. Da Franconi un messaggio che mira a incentivare e far crescere il senso di comunità, avendo cura degli spazi in prima persona:"L'obiettivo è che i ragazzi, da subito, abbiano il senso di responsabilità verso la propria scuola. Quello che ho chiesto ai ragazzi è proprio l'impegno di tenere ai nostri ambienti, in modo che le risorse risparmiate sulle manutenzioni possano essere investite in nuovi progetti".

Il sindaco ha anche chiesto ai ragazzi di ricevere informazioni sulle necessità del quartiere:"Una zona, quella di Fuori del Ponte, che si svilupperà dei prossimi due anni - ha ricordato Franconi - qui arriverà la piscina comunale e troverà posto anche una nuova struttura sportiva che sarà a servizio della scuola".

Dal sindaco l'augurio di buon lavoro a studenti e personale scolastico, ricordando "Il senso di responsabilità e l'impegno profuso dagli insegnanti" e "La costruzione dell'investimento sul proprio futuro che viene fatto dai ragazzi".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa