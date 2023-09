"Reddito sproporzionato rispetto ai beni", sequestrati 5 immobili a indagato

Cinque immobili sequestrati nelle zone di Castagneto Carducci e Campiglia Marittima, per 500mila euro di valore, da pare della guardia di finanza verso un calabrese classe 1945. L'acquisto, effettuato negli anni 1976, 1997 e 1999, quando era gravato da varie denunce e condanne per usura, falsificazione di monete, ricettazione, estorsione, lesioni personali, sequestro di persona e violenza privata, detenzione e porto abusivo d'armi. Il motivo principale che ha portato al sequestro riguarda la 'sproporzione' tra la capacità di reddito e l'ingente patrimonio direttamente o indirettamente nella sua disponibilità. L'uomo potrà dimostrare se i beni erano di legittima provenienza, altrimenti il tribunale giungerà alla confisca. Il sequestro di questi giorni segue un altro provvedimento analogo dello scorso 25 maaggio. Il nuovo sequestro, si spiega, è frutto degli ulteriori accertamenti svolti dal Gico del nucleo di Polizia economico-finanziaria di Firenze a seguito a seguito dell'immissione in possesso degli immobili in favore degli amministratori giudiziari nominati dal Tribunale di Firenze.