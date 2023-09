Debutto in amichevole per la nuova Juve-Use contro l'Abc Castelfiorentino

Prima uscita stagionale anche per gli Under 19 d’Eccellenza di coach Elmi, squadra che, come abbiamo già più volte ribadito, è frutto di una collaborazione siglata in estate tra la Juve Pontedera e l’Use Empoli. Per l’occasione la partita amichevole si è disputata tra le mura amiche del PalaZoli e gli avversari di turno sono stati i pari età dell’ABC Castelfiorentino, che però a differenza dei padroni di casa parteciperanno in questa stagione al campionato Under 19 Gold. L’avvio del match è tutto di marca locale, quindi sponda JP/Use, tanto che a metà quarto siamo già sul 9-0. Poi dopo 5 minuti di gioco, gli ospiti entrano in partita e cominciano un lento recupero, poi si procederà punto punto fino ad un piccolo nuovo strappo nel finale di tempo da parte dei padroni di casa che sarà utile per aggiudicarsi il periodo. Nella seconda frazione con i punteggi azzerati, si riparte, a conti fatti saranno gli unici dieci minuti che i castellani si aggiudicheranno anche con un ampio margine grazie a diversi canestri frutto di azioni in contropiede e di diverse conclusioni costruite all’interno del pitturato punendo così oltremodo la difesa locale, che al tempo stesso smarrisce momentaneamente il feeling con il canestro.

Nella ripresa i ragazzi di coach Elmi ripartono con una maggior energia ed inerzia ritrovando le giuste collaborazioni offensive, la difesa torna attenta come nelle fasi iniziali di gara e tutto ciò nell’insieme produce un nuovo parziale ad appannaggio dei giovani bianco/blu pontederesi. L’ultimo atto, infine, è quello che risulterà più ricco di segnature ma anche il più combattivo, agonistico e frizzante per entrambe le squadre, ad aggiudicarselo sarà ancora la JP/USE. In generale si sono viste buone cose, degli alti e bassi sono fisiologici e anche l’intesa di squadra deve ovviamente ancora crescere e migliorare, ma la strada è quella giusta...

Prossimo impegno, mercoledì 20 settembre, ancora un’amichevole, questa volta ad Empoli contro il Firenze Academy, squadra che sarà anche una delle undici avversarie di campionato di questa stagione.

JP PONTEDERA / USE EMPOLI:

Aramini, Cei, Cerchiaro, Desideri, Ferrario, Fogli, Granchi, Iyamu, Pescini, Tangala, Tosti.

All.re D. Elmi, Ass.te I. Giusto, Ass.te G. Vercesi

Fonte: Juve Pontedera