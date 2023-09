Festa del Perdono e Palio delle Tre Corone a Rignano

L'assessore agli eventi Silvia Meli presenta la prossima Festa del Perdono, cinque giorni di giochi, sport, arte, presentazioni libri e musica.

Questo programma è frutto di collaborazione dell'amministrazione comunale, Proloco, Compagnia dei popoli, negozi e associazioni del territorio.

La fiera di beneficenza a cura della CRI e il luna park saranno presenti per tutto il periodo del Perdono.

La festa inizierà proprio venerdì 22 con l'apertura del luna park (nello stesso pomeriggio biglietti a metà prezzo su tutte le giostre) presso l'area scolastica del capoluogo e a seguire alle 20 verrà allestita la Cena dei Popoli in Viale Vittorio Veneto.

Quest'anno il tema della gara delle vetrine dei negozi sarà il “Cinema” e una giuria giudicherà le migliori tre.

Le S.S. Messe saranno celebrate alla Chiesa S.M. Immacolata Sabato alle 18 e domenica alle 8:30 e alle 11, mentre alla Pieve di San Leolino domenica alle 18.

Sabato e domenica i bambini potranno cimentarsi in piazza nei giochi medievali.

Sabato 23 settembre alle 16 ci sarà l'inaugurazione in sala consiliare della mostra “L'altare di Isenheim di Mathis Grünewald” del pittore Carlo Gioia, che durerà fino alla fine del Perdono. Alle 17 presentazione del libro “Mele Cotogne” presso il Ridotto del Bruschi.

Alle 21 partirà il consueto Corteo Storico dei Popoli dalla Pieve di San Leolino e a seguire potremo assistere al primo gioco del Palio, il Cavallo con pertica.

Dalle 18 in poi "Tutto in una notte con musica", esercizi commerciali, ristoratori e somministratori aperti.

Domenica 24 dagli impianti sportivi del capoluogo partiranno alle 9 la camminata ludico motoria e la corsa non competitiva organizzata dalla Rignano Run. Nel pomeriggio alle 16 la tradizionale tombola in piazza XXV Aprile e sempre qui alle 17:30 esibizione della cantante e insegnante di canto Daniela Mugnai in “Canzoni senza tempo”. I giochi del Palio torneranno alle 17 con il Tiro del Cacio con la partecipazione di bambini e ragazzi, alle 21 ultimo gioco del Palio con il Tiro della Fune e a seguire premiazione al popolo vincitore.

Il lunedì 25 giornata di Fiera delle merci e mercatino delle associazioni e conclude la giornata alle 21 lo spettacolo “You care” a cura della compagnia Tous les memef.

L'ultimo giorno del Perdono partirà con la corsa ciclistica, trofeo Commercio Industria e Artigiano con partenza dal Palazzo Comunale, alle 18 ci sarà la presentazione del libro “Dilaga ovunque” e chiuderà il Perdono la sfilata “Moda e Spettacolo”.

