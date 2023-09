Il rione Castellina vince il 27esimo Palio con la Montata di Limite

Il Rione Castellina vince il 27⁰ Palio con la Montata di Limite Sull'Arno. Dopo le prime due avvincenti batterie tra Castellina - La Punta & Di Sopra - Di Sotto si sono decretate le due finaliste: I blu della Castellina e i rossi del Di Sotto.

Finale terminata con la strepitosa vittoria della Castellina con ampio margine di distanza.

Classifica

1⁰ Castellina

2⁰ Di Sotto

3⁰ La Punta

4⁰ Di Sopra

Il Palio con la Montata è un evento caratteristico di ampio impatto, di fatto quello maggiormente seguito durante l'anno, soprattutto per la sua unicità. Più che un evento però è una tradizione del paese, tramandata generazione in generazione. Tale arricchisce in modo evidente un comune come il nostro e ogni anno è composto da atleti con fasce d'età differenti, che con sacrificio e merito conquistano la titolarità nel "barcone", dimostrando il vero significato di appartenenza e identità.

Un ringraziamento speciale va a tutta la società Canottieri Limite sull'Arno, la più antica d’Italia, fondata nel 1861, per l'intera organizzazione e la passione che mette ogni anno per questa tradizione unica che regala sempre emozioni.

Fonte: Manuel Razzuoli, Caporione della Castellina