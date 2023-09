Iscrizioni aperte al Centro Studi Musicali ColleSuona

Il polo multidisciplinare colligiano ColleSuona Centro Studi Musicali riprende i propri corsi con importanti novità presentando un offerta formativa articolata in cinque Aree Disciplinari Specifiche.

- Area Infanzia con ben sei percorsi specifici differenziati per età: Musica per l'Attesa (meno 9 mesi - 0 anni) rivolto alle future mamme che si andrà ad affiancare ai fortunati corsi di Gioco Musica (0-3 anni), Propedeutica Musicale (4-6 anni), Approccio all'Apprendimento Strumentale (6-8 anni) e Musicoterapia (rivolto a soggetti svantaggiati).

- Area D'Indirizzo che comprende tutti i corsi di strumento individuali con livelli differenziati: Canto Moderno e Canto Lirico, Chitarra Elettrica, Acustica e Classica, Basso Elettrico e Contrabbasso, Tastiere e Pianoforte, Batteria, Percussioni, Violino, Sassofono, Tromba, Clarinetto, Flauto Traverso, Fisarmonica, Oboe, Fagotto, Viola, Violoncello e Arpa.

- Area D'Insieme con la quale si promuove la condivisione dell'esperienza musicale fra studenti: Musica D'Insieme Moderna, Musica D'Insieme Classica, Laboratorio Corale Adulti "Note Di Cristallo", Laboratorio Corale Voci Bianche "Orme Sonore", Laboratorio Ritmico "Percussioni Urbane", Laboratorio Orchestra di Chitarre "Cinque Corde", Laboratorio Vocale-espressivo Circle Song, Laboratorio Ritmico-espressivo Drum Circle.

- Area Complementare che comprende tutti i corsi volti a completare la formazione personale: Teoria e Solfeggio, Ear Training, Armonia e Composizione.

- Area Specialistica che comprende tutti i corsi volti all'approfondimento specifico dell'esperienza musicale: percorsi di preparazione agli esami di certificazione, con riconoscimento dei crediti e all'ammissione ai licei musicali e ai corsi universitari AFAM in convenzione con i Conservatori di Siena, Firenze e il CPM di Milano, percorso Estill Voicecraft Training per i professionisti della voce un programma di formazione e allenamento vocale parte del curriculum di numerose università di Performing Arts e Medicina e Foniatria internazionali, nonché delle più grandi scuole di musica, musical e teatro del mondo, incluse la Berklee Academy di Boston, Mountview Academy di Londra e la prestigiosissima Royal Academy of Music di Londra, masterclass di approfondimento una tantum promosse ogni anno al Centro come Arte Scenica, Audition Preparation, Musica da Cinema, Storia dei Generi Musicali, Radiofonia, Produzione Musicale e Recording, Body Percussion etc etc.

La mission di questa Associazione è chiara, la musica è un gioco ma si fa seriamente; quindi per tutti coloro che intendono coltivare il proprio talento ma “con gli strumenti giusti” come recita la nuova campagna pubblicitaria del Centro, non resta che contattare la Segreteria Didattica di ColleSuona CENTRO STUDI MUSICALI, in Via di Spugna 10 a Colle Val D'Elsa (SI), chiamando il numero 349. 26.13.135, o scrivendo a collesuona@live.com.

Fonte: Ufficio Stampa