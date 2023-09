Lavori in A1, interventi sul tratto fiorentino

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione degli impianti nelle gallerie, dalle 22 di martedì 19 alle 6 di mercoledì 20 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Barberino di Mugello e Calenzano, verso Firenze.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Barberino di Mugello, percorrere la SP8 Barberinese e rientrare sulla A1 alla stazione di Calenzano, per proseguire in direzione del capoluogo toscano.

Inoltre, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di martedì 19 alle 6 di mercoledì 20 settembre, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze sud.

Fonte: Autostrade - Ufficio stampa