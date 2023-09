Volley Santa Croce, la Kemas Lamipel affronta Cuneo

La preseason biancorossa procede a pieno regime. Dopo il primo allenamento congiunto con la vicina di casa, Siena, Colli e compagni si preparano ad un altro test match fuoricasa, questa volta in terra piemontese. Sarà la Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo, ambiziosa avversaria della serie A2 Credem Banca, ad ospitare la Kemas Lamipel Domenica 17 Settembre alle ore 17:00.

Dopo la passata stagione chiusa con una salvezza, mai messa in discussione, la nuova rosa di Cuneo Volley, completamente rivoluzionata rispetto alla precedente, ha tutte le carte in regola per puntare ad un ottimo piazzamento in regular season. Confermati Codarin e Botto, il resto dell’organico è interamente rivoluzionato, compreso il tecnico al timone: Matteo Battocchio. Tra i nuovi arrivi in maglia biancoblù spiccano i nomi di Sottile, Jensen e Volpato tutti provenienti dalla Superlega. Per domenica il coach avrà tutta la rosa sarà a disposizione; Cuneo ha già avuto modo di confrontarsi con i vicini di casa di Acqui Terme, neopromossa in seria A3.

Dal lato di coach Bulleri manca ancora l’opposto Klistan Lawrence che di recente è stato premiato come miglior attaccante del campionato continentale Norceca maschile 2023.

Il resto della squadra partirà in direzione Cuneo per continuare la preparazione in vista della prima gara di campionato prevista per domenica 15 ottobre alle ore 18, come confermato dalla programmazione dettagliata comunicata dalla Lega giovedì 14 settembre.

Ex del match: Manuel Coscione, Simone Parodi.

Manuel Coscione: “Cuneo è sicuramente una tra le squadre favorite del campionato quindi quello di domenica è un test match di assoluto livello. In questa fase fa bene confrontarsi con molte realtà, possibilmente di diversi livelli, anche se è un momento importante per guardare soprattutto il nostro lato del campo, e quelli che sono gli aspetti da migliorare. Detto ciò, è importante relazionarsi con una squadra dal livello di gioco alto: anche loro stanno ancora lavorando ma sono una formazione con dei giocatori di grandissima qualità all’interno. Personalmente è sempre una grande emozione giocare al Pala Ubi Banca. Sono probabilmente di parte ma credo che per la pallavolo sia uno tra i migliori, se non il migliore, in Italia. A me ovviamente trasmette emozioni particolari perché ci sono cresciuto prima da tifoso e poi da giocatore: quando ci entro mi sento a casa.”

