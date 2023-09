Guasto sulla rete idrica a San Miniato, più vie senz'acqua: riparazione in corso

In relazione al guasto occorso nella giornata di ieri sulla rete idrica nel comune di San Miniato, Acque comunica che anche oggi domenica 17 settembre sono in corso mancanze d’acqua nelle vie Rondoni, San Francesco, del Bravo, de’ Mangiadori, Maioli, Pancole, Bagnoli, Ferrucci, Calenzano, viale Matteotti, vicolo Borghizzi, nelle piazze Buonaparte e XX Settembre. La sospensione del servizio si è resa necessaria per un ulteriore e improcrastinabile intervento di riparazione.

Il ripristino dell’erogazione idrica, al momento prevista per le ore 14.30, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque SpA