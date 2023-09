Palio di Siena, consegnato il Masgalano alla Torre

Il sindaco Nicoletta Fabio ha consegnato, questo pomeriggio, il Masgalano, alla Contrada della Torre, perché le sue comparse, in occasione del corteo storico che ha preceduto il Palio del 2 luglio e del 16 agosto scorsi, si sono distinte per eleganza, dignità di portamento e coordinazione.

Il premio è stato offerto dagli Archivisti delle 17 Contrade e realizzato dal laboratorio orafo “Il Galeone”. La cerimonia si è svolta in Piazza del Campo alla presenza delle autorità cittadine e delle rappresentanze contradaiole. Ai proprietari dei cavalli Violenta Da Clodia e Zio Frac, vincitori rispettivamente della Carriera del 2 luglio e del 16 agosto, sono stati donati i tradizionali “bandierini” e pergamene, realizzati dagli studenti del Liceo artistico statale cittadino “Duccio di Boninsegna”.

In particolare: per Violenta Da Clodia Anna Mugnaini ha realizzato il bandierino e Elsa Tamburini la pergamena; per Zio Frac il bandierino è di Giulia Buracchi e di Anna Perrino la pergamena; mentre la pergamena alla Contrada vincitrice del Masgalano porta la firma di Carolina Giotti.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa