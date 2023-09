Al Comune di Capannoli la bandiera gialla, un riconoscimento per l'area sosta camper

Sabato scorso presso il Salone del Camper, svoltosi presso la Fiera di Parma, la Sindaca Arianna Cecchini, accompagnata dall’Assessore Federico Mangini, ha ricevuto dal Presidente di A.C.T. Italia Guido Chiari il riconoscimento di bandiera gialla. Il percorso avviato dall'Amministrazione Comunale per la valorizzazione del territorio e la promozione turistica, passo dopo passo, sta portando a Capannoli importanti riconoscimenti. L'area sosta camper, rinnovata e rimessa in funzione lo scorso anno, è uno dei principali punti di riferimento per la Valdera e la Toscana, anche per la posizione in cui il nostro territorio riveste, a metà tra la conosciutissima Pisa e la zona di Volterra e del senese. Sette i nuovi Comuni insigniti come Bandiere gialle, due i Toscani (Capannoli e Pratovecchio Stia).

Soddisfatta la Sindaca per questo nuovo riconoscimento "valorizzare il territorio e promuovere un turismo sostenibile è uno dei nostri principali obiettivi a cui ci siamo dedicati negli ultimi anni; riconoscimenti come questi sono importanti per far conoscere le bellezze naturalistiche, culturali e storiche della nostra zona" che prosegue "con le pochissime risorse che abbiamo a disposizione per la promozione territoriale è assolutamente importante fare squadra con gli attori del settore, essere premiati al Salone del Camper è un motivo di orgoglio per l'Amministrazione e per la cittadinanza tutta".