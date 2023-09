Trovato con 1 kg di marijuana a casa, arrestato 28enne a Montespertoli

Un 28enne italiano è stato arrestato per produzione e detenzione ai fini di spaccio dopo essere stato scoperto in una frazione di Montespertoli con 1 kg di marijuana. I militari della stazione di Montespertoli lo hanno scoperto lo scorso 16 settembre, durante il controllo di un'auto con a bordo il giovane già gravato da precedenti. Nell'abitacolo vi era un forte odore di marijuana e per questo i controlli sono proseguiti nell'abitazione. Oltre al kg di droga c'erano due piante a essiccare, una serra professionale per la coltivazione delle piante di marijuana e tutto l'occorrente per lavorare e stoccare lo stupefacente. Questa mattina si terrà il processo di convalida per direttissima.