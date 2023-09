Aziende lucchesi portate al fallimento per 340mila euro di debito

Denunciati gli amministratori di fatto e di diritto di due società del settore trasporti e logistica per il trasferimento irregolare di soldi e risorse aziendali per quasi 340mila euro causando la bancorotta documentale e fraudolenta. La procura di Lucca aveva delegato la guardia di finanza per gli accertamenti del caso ed è emerso che ambo le società operavano per conto della stessa persona a livello amministrativo e operativo, non dall'amministratore di diritto. Il primo parlava direttamente con clienti e fornitori, disponeva dei beni e delle risorse umane delle società, assumendo anche personale.

Ma questo soggetto nel corso degli anni ha defraudato le società, svuotando anche i conti correnti con operazioni non giustificate. Anche i curatori fallimentari, in assenza di scritture contabili, hanno denunciato questa condotta, e ad avvalorare ciò ci sono stati altri documenti, acquisiti dalle banche o dai creditori.