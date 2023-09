Detiene armi irregolarmente, il giorno prima era stato fermato con una piccola dose di cocaina

I carabinieri di Rosignano Marittimo hanno denunciato un operaio di 53 anni alla Procura della Repubblica di Livorno per violazioni delle norme sulla detenzione delle armi e delle comunicazioni obbligatorie alle autorità di pubblica sicurezza. Questo avviene nell'ambito dei servizi mirati al controllo della normativa sulle armi e le munizioni, in conformità con il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

L'uomo era stato precedentemente segnalato dai Carabinieri come consumatore di droga, avendo trovato una piccola quantità di cocaina in suo possesso il giorno prima. Ulteriori indagini hanno rivelato che l'uomo possedeva 6 fucili, tutti regolarmente dichiarati.

Per verificare la conformità ai requisiti per la detenzione delle armi, i Carabinieri hanno effettuato un controllo nella sua abitazione e hanno scoperto che l'uomo possedeva effettivamente solo quattro fucili, in una residenza diversa da quella dichiarata, e solo tre di essi erano custoditi correttamente. L'uomo non è stato in grado di fornire informazioni adeguate riguardo alle altre due armi, un fucile e una carabina.

Di conseguenza, i Carabinieri hanno sequestrato le armi rinvenute e l'uomo sarà processato dall'Autorità Giudiziaria di Livorno per il reato di omessa custodia di armi. Questo caso sottolinea l'importanza del corretto possesso delle armi da fuoco e delle comunicazioni obbligatorie quando si tratta di spostamenti, acquisti e vendite, tutte riconducibili alla stessa persona