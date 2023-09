"I nostri autori", Castelfranco presenta le poesie di Anna Rosa Pistolesi

È Anna Rosa Pistolesi la protagonista del prossimo appuntamento della rassegna "I Nostri autori. Un incontro al mese per conoscere gli autori e le autrici del nostro territorio". Venerdì 22 settembre 2023, alle ore 18.30 presso la Biblioteca Comunale di Castelfranco di Sotto sarà presentato il libro di poesie "… e la luna stava a guardare".

Anna Rosa Pistolesi è nata a Firenze e vive a Castelfranco di Sotto dove ha esercitato la professione di insegnante per molti anni. Ha scritto poesie fin dall'età giovanile, ha partecipato a concorsi letterari conseguendo segnalazioni e premi. E alcune sue poesie sono state pubblicate in antologie poetiche.

L’autrice ha saputo trasmettere la sua passione per la scrittura anche ai suoi alunni. Durante gli anni dell'insegnamento alcuni dei suoi studenti e studentesse hanno partecipato ai molti concorsi letterari, tra cui il Concorso Letterario Nazionale "R. Bertelli" di Pontedera e il Premio di narrativa e poesia giovanile "Najeda Del Vivo" di Castelfranco di Sotto, ricevendo premi e riconoscimenti.

Una curiosità che non molti conoscono è che Pistolesi, prima di dedicarsi alla scuola, è stata bibliotecaria a Castelfranco nei primi anni Settanta, quando la Biblioteca Comunale era in via Galilei nell'attuale sede dell'Archivio Storico Comunale. Un’esperienza che probabilmente ha segnato per sempre il suo percorso e il suo amore per i libri.

La presentazione del libro "...e la luna stava a guardare" sarà introdotta dall'assessora alla Cultura Chiara Bonciolini. Dialogherà con l'autrice Nicola Baronti, presidente dell'Associazione Culturale Vinci nel Cuore.

Ci saranno alcune letture arricchite dall’accompagnamento musicale a cura dell'Associazione Didasko Arte Musica Spettacolo.

Per informazioni: Biblioteca Comunale - 0571/ 487260 - 487263

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa