Incidente sul lavoro a Lucca, ferito 50enne

Un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito a una gamba in provincia di Lucca. Si tratta di un nuovo incidente sul lavoro in Toscana. È avvenuto in una ditta di San Gemignano di Moriano nel comune di Lucca. Sarebbe stato investito da un muletto.

Il 50enne, che avrebbe riportato una importante frattura, è stato trasferito in ambulanza in codice giallo all'ospedale di Lucca. Sul posto per i rilievi anche gli operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.