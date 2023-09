Italian Motor Week, Vespa protagonista sulle strade della Valdera

Un'altra due giorni di iniziative per Italian Motor Week, l'evento promosso a livello nazionale da Città dei Motori, l'associazione dei Comuni italiani a vocazione motoristica dei quali Pontedera fa parte. In questo weekend tutte le 40 città hanno organizzato eventi per promuovere il turismo motoristico e far conoscere al grande pubblico le grandi passioni per il motorismo italiano che percorrono tutta la penisola, segnandone un tratto identitario tra i più riconosciuti nel mondo.

A Pontedera due gli appuntamenti: sabato sera, al Museo Piaggio la presentazione del libro di Paola Scarsi "La prima Vespa non si scorda mai", per ripercorrere, con tante testimonianze, le emozioni vissute in sella alla scooter più famoso del mondo. Ieri, domenica, sempre con partenza dal Museo Piaggio, motoraduno partecipatissimo, con gli oltre cento mezzi che hanno percorso le strade della Valdera per poi arrivare a Pisa, nella base della 46° Brigata Aerea, a sugellare la partnership tra le Città dei motori e l’Aeronautica per i 100 anni dalla sua Fondazione.

Molto bello l'omaggio tributato, dai partecipanti, a Florio Monti, storico meccanico e pilota di Forcoli che, recentemente, ha spento 101 candeline. Sabato prossimo, 23 settembre, ultimo evento di Pontedera legato a Italian Motor Week, con le auto storiche che arriveranno fino in Piazza dei Miracoli, per gli 850 anni dalla fondazione della Torre di Pisa.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa