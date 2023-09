Lo fermano con 3 grammi di cocaina, in casa 3mila euro in contanti: denunciato 28enne

I Carabinieri di San Vincenzo hanno denunciato un uomo di 28 anni di origine nordafricana, sospettato di essere coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti. I militari hanno intercettato l'uomo in un luogo isolato vicino alla stazione ferroviaria locale durante la notte, considerando le circostanze temporali e spaziali, nonché i suoi precedenti penali. Hanno quindi effettuato un controllo più approfondito e durante una perquisizione personale hanno trovato in suo possesso un totale di 3 grammi di cocaina, suddivisi in 4 dosi.

Successivamente, durante una perquisizione nella sua abitazione, i Carabinieri hanno scoperto una somma di 3.000 euro in contanti, che sembra essere il risultato dell'attività di spaccio di droga. Gli oggetti scoperti sono stati confiscati e messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Livorno. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.