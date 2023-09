L'Use Rosa Scotti difende il Pala Sammontana: prossimo test a Vigarano

Rispetto ad una settimana fa, suona tutta un’altra musica l’Use Rosa Scotti. Se a la Spezia la squadra di Alessio Cioni aveva destato qualche preoccupazione, nella gara del Pala Sammontana contro le liguri le sensazioni sono del tutto diverse, sia per i circa venti punti di distacco, sia per quello che le ragazze biancorosse fanno vedere. "Partirei da due considerazioni – attacca il tecnico castellano – la prima è che le partite di settembre sono davvero strane. Nel match che abbiamo giocato qualche giorni fa a La Spezia abbiamo perso di 26 ed ora vinto di 20. Questa differenza di 46 punti è fantascienza, segno che le gare di questo periodo sono sempre dei punti interrogativi. Tutto dipende dai carichi di lavoro che hai sulle gambe e questo è emerso chiaramente in entrambe le partite. C’è poi l’aspetto tecnico del gioco con la squadra che, in alcuni momenti, si è cercata, giocando anche una buona pallacanestro. Se devo essere sincero non mi aspettavo questo a settembre e quindi sono soddisfatto. In generale, la costante della partita è stata la difesa e su questo sono davvero molto, molto contento".

"Detto questo – prosegue – andiamo avanti continuando a lavorare come fatto fino ad oggi, sicuri che siamo sulla strada giusta visti gli oggettivi miglioramenti. Quindi fiducia e testa bassa in vista della prima di campionato".

Il prossimo test della Scotti è in programma sabato prossimo a Vigarano.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa