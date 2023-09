Meccanico impiegato a nero e con 700 euro di reddito di cittadinanza

In un noto ristorante di Follonica la guardia di finanza di Grosseto ha scoperto due lavoratori impiegati compleamente a nero. Non solo: all'interno di un'officina di riparazioni meccaniche è stato trovato un meccanico che percepiva 1.000 euro a nero ma da aprile scorso otteneva 700 euro mensili di reddito di citadinanza. I militari della compagnia di Follonica hanno segnalato il soggetto alle autorità e all'Inps per la decadenza del beneficio. Il datore di lavoro è stato multato con la maxi-sanzione maggiorata del 20% e per lui è stato chiesto all'ispettorato del lavoro la sospensione dell'attività come sanzione accessoria.