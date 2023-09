Santa Croce perde una delle sue colonne: è scomparso Piero Conservi

Piero Conservi non c'è più, Santa Croce sull'Arno è un po' più povera. Se ne è andato a settantaquattro anni dopo aver scritto pagine fondamentali della vita politica, associativa e sociale della cittadina del Cuoio. È scomparso all'ospedale di Empoli e tutta Santa Croce lo piange.

Non è semplice riassumere in poche righe cosa ha significato Conservi per Santa Croce. Spesso noto col vezzeggiativo di Pierino, aveva lasciato il segno nella politica: la gioventù l'ha trascorsa nella DC, poi è diventato assessore, una carica che ha vestito con garbo e che lo ha fatto stimare da tutti, anche dagli avversari politici.

Conservi è stato anche il Carnevale. Prima segretario e poi presidente della Nuova Luna, è stato una figura imprescindibile anche per i gruppi santacrocesi e ha contribuito alla crescita e alla diffusione del Carnevale d'Autore.

Di professione geometra, Conservi è stato un tifoso della Cuoio Pelli e dei Lupi, è stato di tutto e di più. Ma forse, tra le mille cose per cui dovrà essere ricordato, più di tutte vale la carica di governatore della Misericordia. L'ha tenuta per i primi anni Duemila e poi l'ha ripresa in tempi recenti, con in mezzo l'avventura da assessore.

Lascia la moglie e il figlio. Lascia un'intera comunità che lo piange. I funerali saranno mercoledì 20 settembre a Santa Croce sull'Arno. Cordiale e disponibile anche coi giornalisti, Piero Conservi mancherà a tutti e tutte: dalla Xmediagroup giungono le più sincere condoglianze alla famiglia.