Premio Letterario Giovanni Boccaccio, cala il sipario sulla 42esima edizione

Stefania Battistini (foto Gianni Nucci)

Ieri, domenica 17 settembre, si è conclusa la 42esima edizione del Premio Letterario Giovanni Boccaccio, che anche quest'anno si è dimostrato un evento capace di evolversi e rinnovarsi, in grado di regalare al pubblico intense emozioni e momenti di profonda riflessione. Merito senza dubbio della qualità degli interventi dei protagonisti: relatori di grande eccellenza che hanno arricchito il dibattito insieme ai vincitori Stefania Battistini per il giornalismo, Georgi Gospodinov per la letteratura e Marco Paolini per l'etica della comunicazione.

"Le scelte che abbiamo fatto sono ispirate all'idea che non esistono confini, recinti che possono delimitare l'ambito del valore di una presenza culturale - commenta il presidente di giuria Walter Veltroni -. Quest'anno abbiamo compiuto una scelta civile, non solo culturale. Le due cose sono ovviamente legate, perché la cultura è il principale strumento attraverso il quale si manifesta la libertà degli esseri umani".

Georgi Gospodinov (foto Gianni Nucci)

La rassegna del 2023 è durata tre giorni, con tanti eventi che hanno coinvolto il borgo storico, tra Palazzo Pretorio, il Chiostro degli Agostiniani e la Casa di Boccaccio, e il Cinema Multisala Boccaccio. Si è parlato di guerra, di come questa viene raccontata e dei pericoli della propaganda, ma anche di come la letteratura possa rivelarsi un antidoto e una potente arma di resistenza.

Dopo le emozionanti premiazioni di venerdì e sabato sera, con la partecipazione dell'attrice Lucia Lavia che ha interpretato alcuni brani dei premiati, la domenica si è aperta con "La storia delle donne, le donne nella storia", iniziativa alla quale hanno partecipato lo scrittore Riccardo Nencini, le assessore dei Comuni di Certaldo e San Gimignano Clara Conforti e Carolina Taddei, la scrittrice Antonella Cilento, membro della giuria del Premio, e l'attrice Benedetta Giuntini. L'edizione di quest'anno è stata arricchita dalla Fiera Letteraria Fiammetta, una vera e propria fiera letteraria con stand di case editrici provenienti da tutta Italia e con libri di ogni genere per tutte le età.

Simona Dei (foto Gianni Nucci)

"Quest'anno una delle premiate, Stefania Battistini, non ha potuto partecipare in presenza alla cerimonia di premiazione. Ma imparando dal Boccaccio, che dalla peste ha creato il Decameron, da un’assenza abbiamo cercato di creare una presenza ancora più forte - ha detto la presidente dell'Associazione Letteraria Giovanni Boccacio Simona Dei -. E lo abbiamo fatto con una splendida diretta, forse la più lunga che io abbia mai visto dal Donbass, il racconto di una donna coraggiosa. D'altronde le donne sono state al centro di questa edizione: la donna nella testimonianza sul Vajont di Paolini, la nonna di Gospodinov, che gli ha insegnato l'ironia e la tristezza, la giovane che ha vinto il Boccaccio Giovani e l’evento finale, dedicato alle donne. La sfida che lancio al Premio Boccaccio 2024 è che le bimbe e i bimbi si guardino con occhi veramente alla pari. Grazie a tutte le persone che hanno collaborato per la riuscita di questa edizione, all'anno prossimo!".

Il Premio Letterario Giovanni Boccaccio è stato organizzato dall’Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio, con il contributo del Comune di Certaldo, della Regione Toscana, del Consiglio Regionale, della Federighi Editori e la collaborazione del Centro Culturale Ichneutai.

Chi non è riuscito a partecipare, può rivedere gli interventi sul sito premioletterarioboccaccio.it.

Fonte: Premio Letterario "G.Boccaccio"